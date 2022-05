Esporte Palmeiras leva susto, mas vence a Juazeirense na estreia da Copa do Brasil Equipe visitante abriu o placar nos primeiros minutos da partida e transformou o duelo em ataque contra defesa

A estreia do Palmeiras na Copa do Brasil, neste sábado (30), foi marcada por um susto logo aos quatro minutos de jogo. Foi esse o tempo que a Juazeirense demorou para abrir o placar com Nildo Petrolina. Os outros 86 minutos, contudo, foram todos da equipe alviverde, que controlou a posse de bola e deixou a Arena Barueri com uma vitória por 2 a 1 no jogo de ida da terceira f...