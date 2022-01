Esporte Palmeiras muda estratégia para ter mais contratações antes do Mundial Nos últimos quatro dias, a diretoria alterou sua postura no mercado, intensificou contatos, retomou conversas paradas e até acertou a contratação do zagueiro Murilo

O Palmeiras alterou o ritmo de suas buscas e tratativas no mercado para tentar reforçar o time com vistas ao Mundial de Clubes, torneio no qual o time vai estrear no dia 8 de fevereiro. As inscrições para a competição se encerram no próximo dia 24. A mudança de rota dá resposta direta aos questionamentos da parte da torcida que está revoltada com a não contratação de um ...