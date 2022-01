Esporte Palmeiras se reapresenta com cinco atletas infectados pela Covid-19 O goleiro Weverton, os meias Patrick de Paula e Gustavo Scarpa e os atacantes Breno Lopes e Rafael Navarro estão assintomáticos e foram isolados, de acordo com o clube alviverde

O elenco do Palmeiras se reapresentou para a temporada 2022 nesta quarta-feira (5). E com uma má notícia: cinco atletas alviverdes tiveram resultados positivos no teste de Covid-19. São eles o goleiro Weverton, os meias Patrick de Paula e Gustavo Scarpa e os atacantes Breno Lopes e Rafael Navarro. De acordo com o clube, todos estão assintomáticos e foram isolados. "Nosso protocolo d...