Esporte Palmeiras tira Al Ahly do caminho e fica a um passo do título mundial O adversário será definido nesta quarta (9) e sairá do confronto entre o inglês Chelsea, campeão europeu, e o saudita Al Hilal, campeão asiático

O Palmeiras está perto de alcançar aquele que é seu grande objetivo. A equipe alviverde é finalista do Mundial, nos Emirados Árabes Unidos, classificação obtida nesta terça-feira (8), com uma vitória por 2 a 0 sobre o Al Ahly, do Egito. Foi um bom jogo dos comandados de Abel Ferreira no estádio Al Nahyan, em Abu Dhabi. Raphael Veiga e Dudu se revezaram nos papéis...