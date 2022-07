O Palmeiras venceu o América-MG por 1 a 0 na noite desta quinta-feira (21), no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileirop. O gol foi marcado por Gustavo Scarpa, em chute colocado na segunda etapa.

Com o resultado, o Palmeiras manteve a liderança do torneio nacional e abriu vantagem de quatro pontos para Corinthians e Atlético-MG. Assim, o time alviverde conquistou o simbólico título do primeiro turno com uma rodada de antecedência. Já o América-MG segue na zona de rebaixamento com 18 pontos.

O Palmeiras volta a campo neste domingo (24), às 16h, quando recebe o Internacional no Allianz Parque. O América-MG visita o Atlético-GO no mesmo dia, às 18h.

O primeiro tempo da partida foi bastante aberto, repleto de finalizações, mas a falta de pontaria manteve o placar zerado. Pontaria essa que só foi resolvida na segunda etapa com Gustavo Scarpa, que veio do banco de reservas. O camisa 14 recebeu na direita, puxou para dentro e acertou um chute preciso da entrada da área para colocar o Verdão na frente.

No último lance da partida, o América-MG perdeu um gol feito que poderia ter dado o empate ao time. Em bola levantava na área, Raúl Cáceres apareceu no segundo pau, tocou para o meio da área e Juninho apareceu livre, sem goleiro e dentro da pequena área, mas quando se esticou para a bola acabou tocando para fora da baliza.

Miguel Merentiel finalmente estreou com a camisa 9 do Palmeiras, findando a busca de Abel Ferreira por um centroavante. Mas ainda falta tempo para que a presença de um centroavante resolva os problemas de pontaria do time alviverde. O Palmeiras conseguiu criar oportunidades na primeira etapa, não necessariamente pela presença do centroavante, mas faltou acertar o gol de Matheus Cavichioli. O desempenho defensivo do time é que foi diferente e permitiu que o América-MG criasse tantas oportunidades quanto o próprio Palmeiras na primeira etapa. No segundo tempo, Scarpa entrou no jogo e resolveu a partida em jogada individual: chute preciso da entrada da área.

Os dois novos centroavantes do Palmeiras estrearam na partida contra o América. Merentiel foi o titular, mas teve atuação discreta e poucas oportunidades para aparecer. Nos lances em que teve a bola, não conseguiu dar seguimento e criar chances de gol para companheiros ou para si mesmo. López entrou na segunda etapa e teve desempenho melhor. Se movimentou mais, criou oportunidades para finalizar e quase anotou um golaço de letra já perto do fim do jogo.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Vanderlan; Danilo (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga (Scarpa); Wesley (Breno Lopes), Dudu (Mayke) e Merentiel (Flaco López). Técnico: Abel Ferreira

AMÉRICA-MG: Matheus Cavichioli; Iago Maidana e Éder, German Conti; Patric, Juninho, Matheusinho (Gustavo) e Danilo Avelar (Raúl Cáceres); Pedrinho (Felipe Azevedo), Everaldo (Índio Ramírez) e Henrique Almeida (Carlos Alberto). Técnico: Vagner Mancini

Estádio: Independência, em Belo Horizonte (MG)

Árbitro: Braulio da Silva Machado (SC)

Assistentes: Kleber Lucio Gil (SC) e Alex dos Santos (SC)

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

Amarelos: Patric, Maidana, Cáceres e Pedrinho (AME); Matheusinho; Wesley, Danilo e Flaco López (PAL)

Gol: Gustavo Scarpa (PAL), aos 20'/2ºT.