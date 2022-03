Esporte Palmeiras vence Bragantino no Paulista e faz nona final com Abel O time alviverde, invicto e com a melhor campanha do Paulista deste ano, chega à decisão do campeonato pelo terceiro ano consecutivo

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1 na semifinal do Campeonato Paulista disputada no Allianz Parque, neste sábado (26), dia em que o treinador Abel Ferreira assinou a renovação do seu contrato com o clube. Com o resultado, a equipe disputará a nona final sob o comando do técnico português, que conquistou até agora quatro títulos com o elenco alvive...