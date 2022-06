O Palmeiras deu um salto grande na busca pela vaga nas quartas de final da Libertadores. Com dois de Rony e um de Murilo, o time de Abel Ferreira venceu o Cerro Porteño, no Paraguai, por 3 a 0, nesta quarta-feira (29). Com esse resultado, pode até perder por dois gols de diferença na volta, que mesmo assim terá a classificação.

O Palmeiras teve dificuldades na etapa inicial, mas no segundo, contou com a excelência de Scarpa e uma partida boa de Rony para construir o placar. Murilo fechou o placar aos 41 minutos. O Palmeiras não sabe o que é sair eliminado em oitavas de final desde 2018.

A vaga será decidida na próxima quarta-feira (6), no Allianz Parque. Antes, porém, o time alviverde recebe o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro, às 21h do próximo sábado (3). O time alviverdeé o líder do Brasileiro, com três pontos de vantagem para o segundo, o Corinthians.

O Cerro conseguiu forçar o Palmeiras a se retrair na primeira etapa, ocupando o campo verde e gerando superioridade numérica. O time do Brasil, por conta dessa retração, teve dificuldade de sair de seu campo defensivo em transição, esbarrando sempre em um meio de campo e defesa bem postados. O jogo foi travado, e os dois times pouco chegaram à frente.

O Palmeiras começou tendo Scarpa como titular. Com isso, o time perdeu Veron e sua velocidade pelo lado esquerdo do campo e teve dificuldade de sair no contra-ataque na primeira etapa. Na segunda, o Palmeiras subiu muito o seu posicionamento. Abriu o placar e não cedeu espaço aos paraguaios, mantendo-se no campo adversário. Scarpa começou a participar mais da partida perto da linha de fundo e o Palmeiras passou a mandar no jogo.

O Palmeiras abriu o placar aos 13 minutos do segundo tempo após boa jogada de Piquerez e Scarpa pela esquerda. O lateral deu a bola para o meia-atacante e correu para a linha de fundo, chamando a marcação. Scarpa, em vez do passe, cruzou com curva e encontrou Rony, que cabeceou firme para fazer 1 a 0.

Aos 24, da meia-lua, Scarpa encontrou Dudu dentro da área, que cruzou para Rony fazer o segundo, de carrinho. Aos 42 minutos, o Palmeiras ainda ampliou, com Murilo, após cobrança de escanteio. Gómez desviou e Murilo apareceu bem, para fazer o terceiro.

FICHA TÉCNICA

CERRO PORTEÑO: Jean; Rodríguez, Riveros, Duarte e Espínola; Aquino, Piris da Motta, Carrascal e Lucena; Benítez e Samúdio. T.: Chiqui Arce

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Danilo, Zé Rafael (Luan) e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Dudu (Wesley), Rony (Navarro) e Gustavo Scarpa (Veron). T.: Abel Ferreira

Estádio: General Pablo Rojas, em Assunção (PAR)

Árbitro: Wilmar Roldán (COL)

Auxiliares: Alexander Guzmán e Wilmar Navarro (COL)

VAR: Mauro Vigliano (ARG)

Cartão Amarelo: Gustavo Scarpa (PAL); Espínola (CER)

Gols: Rony (PAL), aos 13' e aos 24', e Murilo (PAL), aos 41'/2ºT.