Esporte Palmeiras vence o Bragantino no Allianz com gols de Danilo e Raphael Veiga Foi a primeira vitória do time alviverde como mandante na Série A, após derrota para o Ceará e empate com o Fluminense

Com mais um gol de Danilo, o Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 0 neste sábado (14), no Allianz Parque, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O volante convocado pela seleção brasileira marcou nas duas partidas desde o anúncio de Tite na última quarta-feira: diante do Bragantino e também da Juazeirense, pela Copa do Brasil. Nos acréscimos, Raphael V...