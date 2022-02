Esporte Palmeiras vence Santo André com gol de Raphael Veiga na volta dos titulares O Palmeiras chega a 16 pontos conquistados em seis partidas e lidera tanto o Grupo C, quanto a classificação geral do Estadual

Com seus titulares de volta uma semana após o vice-campeonato mundial nos Emirados Árabes, o Palmeiras venceu o Santo André neste sábado (19), por 1 a 0, pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O gol no Allianz Parque foi marcado por Rapahel Veiga em cobrança de pênalti ainda no primeiro tempo e amplia a invencibilidade do time comandado por Abel Ferreira. O Palmei...