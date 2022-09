O Palmeiras venceu o Santos por 1 a 0 na noite deste domingo (18), jogando em casa. O gol foi marcado por Merentiel, no segundo tempo. Com o resultado, a equipe de Abel Ferreira segue na liderança, com 57 pontos, nove a mais que o vice-líder, Fluminense.

O Santos, por sua vez, é o 11º, com 34 pontos, e conheceu sua terceira derrota seguida na competição.

Em má fase após perder para Goiás, em casa, e Ceará, fora, resultados que culminaram na saída do técnico Lisca, o Santos, hoje comandado pelo interino Orlando Ribeiro, fez um bom primeiro tempo no Allianz Parque. Inferior tecnicamente, a equipe conseguiu segurar os ataques do Palmeiras e não sofreu muito.

Teve até uma boa chance para abrir o placar com Lucas Braga, que chutou de longe e obrigou Weverton a fazer boa defesa. Do lado palmeirense, a melhor chance foi uma cabeçada de Gustavo Gómez para fora.

No segundo tempo, o Palmeiras voltou tentando pressionar mais, mesmo após a expulsão de Danilo, aos 14, após falta em Soteldo, que foi disparado o melhor jogador do Santos na partida.

Aos 18 minutos, Rony soltou uma bomba de dentro da área, mas Eduardo Bauermann conseguiu tirar de cabeça quase em cima da linha. Logo depois, João Paulo fez bela defesa em chute de Dudu.

O jogo então ficou aberto. Aos 29, Soteldo quase marcou. Após passe de Ângelo, ele finalizou de primeira, rasteiro. A bola passou muito perto da trave direita de Weverton. No minuto seguinte, Merentiel recebeu cruzamento de Mayke e deu uma bicicleta. A bola passou perto da trave de João Paulo.

Mas foi o Palmeiras que conseguiu chegar ao gol. Após escanteio, a zaga do Santos não conseguiu cortar e a bola sobrou para Merentiel, que girou em cima de Madson e finalizou sem chances para João Paulo.

Depois disso o Santos até ensaiou uma pressão, mas não conseguiu criar chances claras. No fim, Abel Ferreira ainda foi expulso por reclamar com a arbitragem.

Já eliminados das demais competições, Palmeiras e Santos só têm o Brasileiro até o fim do ano. A próxima partida da equipe da capital é contra o Atlético-MG, fora de casa, na quarta (28). Já o Santos recebe o Athletico-PR no dia anterior.

Corinthians perde para o América-MG e continua fora do G4

O Corinthians perdeu para o América-MG por 1 a 0 na noite deste domingo (18), em Belo Horizonte. O gol da partida foi marcado por Juninho, no segundo tempo.

Com o resultado, a equipe de Vítor Pereira segue com 44 pontos, em quinto lugar, um ponto atrás do Flamengo, quarto colocado.

O América-MG foi superior no primeiro tempo, ficando mais com a bola e finalizando mais. Cássio fez boas defesas, como na finalização de Henrique Almeida, aos 43 minutos. O Corinthians teve sua melhor chance aos 16 minutos, em finalização de Mateus Vital de média distância defendida por Matheus Cavichioli.

Na segunda etapa, Vítor Pereira promoveu as entradas de Renato Augusto, Yuri Alberto, Fausto Vera e Du Queiroz, o que melhorou a equipe.

O próprio Du Queiroz teve uma boa chance aos 16 minutos, quando finalizou de fora da área, mas a bola desviou.

Mas quem chegou ao gol foi o América-MG, aos 31 minutos. Cáceres levantou na área e, após desvio de Mastriani, Juninho apareceu na segunda trave para marcar.

Depois, o Corinthians ficou mais com a bola, em busca do empate, mas não conseguiu vencer a zaga da equipe mineira.

Nesta reta final de temporada, a equipe paulista divide suas atenções entre o Campeonato Brasileiro e a final da Copa do Brasil, a ser disputada contra o Flamengo nos dias 12 e 19 de outubro. Pelo Brasileiro, o próximo compromisso é na quarta (28), contra o Atlético-GO, em casa.

Já o América, oitavo colocado com 39 pontos, volta a campo no mesmo dia, contra o Cuiabá, fora de casa.

São Paulo vence o Ceará e abre seis pontos para a zona do rebaixamento

O São Paulo venceu o Ceará por 2 a 0 na tarde deste domingo (18), no Castelão, com gols de Calleri e Bustos.

Essa foi a primeira vitória nos últimos cinco jogos do Brasileiro dos comandados de Rogério Ceni. O resultado da um alívio à equipe, que agora está em 13º na tabela, com 34 pontos, seis à frente do primeiro colocado da zona do rebaixamento (Avaí, com 28 pontos).

O São Paulo chegou ao seu gol aos 23 minutos do primeiro tempo, com Calleri. No meio de três defensores, ele conseguiu cabecear após cruzamento de Patrick. No início do mesmo lance, já havia obrigado João Ricardo, goleiro do Ceará, a fazer uma bela defesa.

Pouco tempo depois, aos 39 minutos, a missão da equipe paulista ficou mais fácil, já que o zagueiro Luiz Otávio foi expulso após derrubar Calleri na entrada da área. O árbitro, inclusive, chegou a marcar pênalti, mas, após revisão proposta pelo VAR, voltou atrás e marcou a infração fora da área.

A equipe de Rogério Ceni foi melhor na partida. João Ricardo fez boas defesas em chutes de Pablo Maia. Além disso, Galoppo cabeceou no travessão após escanteio cobrado da direita.

Mas o Ceará também ameaçou, mesmo com um a menos. Aos 16 minutos do segundo tempo, Mendoza cruzou para Vina, que acertou belo chute de primeira e viu a bola passar rente à trave defendida por Felipe Alves.

Depois, conseguiu ficar bastante com a bola, mas sem criar chances claras para o empate, mas a situação dos cearenses ficou ainda pior quando, aos 39 do segundo tempo, o atacante Zé Roberto foi expulso por fazer atingir, sem bola, Diego Costa.

Com dois jogadores a mais, o São Paulo chegou ao seu segundo gol nos acréscimos do segundo tempo. Já aos 48 minutos, Marcos Guilherme acertou belo passe para Igor Gomes, que cruzou de primeira para Bustos só escorar para as redes.

Eliminado na última quarta-feira (14) pelo Flamengo nas semifinais da Copa do Brasil após perder por 1 a 0 no Maracanã, o São Paulo agora concentra suas forças no Brasileiro e na Sul-Americana, competição da qual é finalista. A decisão, contra o Independiente del Valle (EQU) acontece no dia 1º de outubro, em Córdoba, na Argentina.

A equipe volta a campo no próximo domingo (25), quando recebe o Avaí, às 20h, pela 28ª rodada do Brasileiro.