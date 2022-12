Endrick vai jogar no Real Madrid (ESP). O Palmeiras aceitou a proposta e definiu a venda dos direitos econômicos do jogador para o clube espanhol.

A informação foi dada inicialmente pelo ge e confirmada pela reportagem, que apurou que a negociação envolve 60 milhões de euros, com uma parte fixa maior e outra menor por metas. Esses bônus são considerados atingíveis, especialmente os mais valiosos.

O Real Madrid vai arcar com o pagamento dos impostos cobrados pela Receita da Espanha (cerca de 12 milhões de euros). Ou seja, é uma operação de 72 milhões de euros (R$ 407 milhões). A multa contratual de Endrick estava fixada em R$ 328 milhões (60 milhões de euros).

Como a legislação não permite que jogadores menores de idade joguem por clubes estrangeiros, Endrick, 16, só poderá se transferir para Madrid em julho de 2024. Até lá, vai atuar pelo Palmeiras.

O clube alviverde detém 70% dos direitos econômicos do atleta. Os 30% restantes pertencem ao jogador, que negociou o percentual na época em que assinou seu primeiro vínculo com o Verdão. Em comunicado, o Palmeiras oficializou a operação.

"Palmeiras, Real Madrid-ESP e os representantes do atacante Endrick chegaram, nesta quinta-feira (15), a um acordo para a transferência do jogador ao clube espanhol em julho de 2024, quando ele completará 18 anos. Os termos e valores da operação são confidenciais", escreveu o clube.

"Concretizamos a maior negociação da história do futebol brasileiro. A proposta do Real Madrid é compatível com o enorme talento do Endrick e corresponde às metas esportivas e financeiras que estabelecemos desde o início das tratativas", disse Leila Pereira.

Para vencer a corrida que teve PSG (FRA), Chelsea (ING) e Barcelona (ESP), o Real Madrid aceitou cobrir a carga fiscal de 15% que incide sobre os clubes brasileiros em negociações com equipes espanholas.

Endrick é o jogador mais jovem a marcar um gol como profissional pelo Palmeiras, com 16 anos, três meses e quatro dias. O jogador soma seis jogos e três gols pelo clube.