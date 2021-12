Esporte Palmeiras vende pacotes a partir de R$ 18,1 mil para o Mundial Valores começam em R$ 18.127,90 e podem ser parcelados em até 21 vezes

O Palmeiras fechou contrato com um agência de turismo e iniciou a venda dos pacotes de viagem aos torcedores interessados em acompanhar a equipe na disputa do Mundial de Clubes, realizado de 3 a 12 de fevereiro de 2022 em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Os preços começam em US$ 3.190 (R$ 18.127,90 na cotação atual) e podem ser parcelados em até 21 vezes. Os pacote...