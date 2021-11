Esporte Palmeiras viaja para final da Libertadores sob festa da torcida O embarque para o Uruguai está marcado para as 15h. A chegada à capital Montevidéu está prevista para as 17h50 (horário de Brasília). Na quinta (25) e na sexta-feira (26), o time treinará no estádio Gran Parque Central

Torcedores do Palmeiras estiveram desde a manhã desta quarta-feira (24) em frente à Academia de Futebol, na Barra Funda, para se despedir do elenco antes da viagem da delegação alviverde para o Uruguai, nesta tarde, onde o time buscará o tricampeonato da Libertadores, em decisão com o Flamengo, no sábado (27). A equipe de Abel Ferreira viaja um dia após empatar com o ...