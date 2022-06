O Palmeiras ampliou sua vantagem na liderança a números bastante expressivos para esta altura do Campeonato Brasileiro. A vitória, de virada, por 2 a 1 sobre o São Paulo, nesta segunda-feira (20), levou o time alviverde aos 28 pontos -três a mais que o vice Corinthians, sete a mais que o Athletico-PR, em terceiro, e Atlético-MG, em quarto. E assustadores dez e treze a mais que São Paulo e Flamengo, respectivamente.

O resultado mantém a invencibilidade de 19 jogos do Palmeiras na temporada, sendo 12 no Campeonato Brasileiro.

As duas equipes agora voltam suas atenções para a Copa do Brasil. Na quinta-feira (23), elas se enfrentam mais uma vez, novamente no Morumbi, pelo jogo de ida da competição de mata-mata.

O São Paulo começou a partida com uma proposta de marcar a saída de bola do Palmeiras. Contando com boas atuações de Igor Vinícius e Gabriel Neves, o time de Rogério Ceni conseguiu desarmes importantes na primeira etapa, como no lance que gerou o escanteio aos 17 minutos, que terminou em gol de Patrick.

Na segunda etapa, o ritmo intenso perdeu força. Gabriel Neves, que recebera um cartão amarelo, foi substituído, e Pablo Maia não conseguiu manter o nível. Paralelamente, o Palmeiras começou a dominar as ações da partida.

O gol do São Paulo tirou o Palmeiras do jogo por alguns minutos. Mas assim que se reencontrou, o Palmeiras dominou a maior parte das ações, levando muita pressão, tanto com a marcação alta, para roubar bolas, quanto articulando as jogadas. Faltou um pouco mais de empenho diante de um São Paulo que prevaleceu na força.

O São Paulo começou apertando a saída do Palmeiras, que demorou a se encontrar. E foi numa jogada em que Igor Vinícius forçou Veron a ceder um escanteio, que o São Paulo chegou ao gol. Rodrigo Nestor bate o escanteio bem fechado, a defesa do Palmeiras não corta e a bola ainda desvia em Gabriel Menino antes de encontrar o peito de Patrick e, na sequência, a rede de Weverton.

Mas o Palmeiras não deixou de pressionar por nem um minuto dali em diante. E, aos 45 minutos da segunda etapa, foi recompensado. Scarpa fez boa jogada pela direita, cortou para o meio e cruzou de esquerda. Por trás da zaga, Gustavo Gómez subiu e cabeceou com precisão no chão para matar Jandrei.

O agitado primeiro tempo contou com ao menos três análises do VAR em jogadas importantes. A primeira aconteceu no gol de Patrick. Depois do desvio de Gabriel Menino, o meia do São Paulo empurra a bola para o fundo das redes. A arbitragem, contudo, precisou analisar se a bola tocara ou não no braço do são-paulino, o que não se confirmou e o lance foi validado.

Na sequência, dois lances a favor do Palmeiras passaram por análise. Aos 20 minutos, Rony caiu após disputa com Jandrei e pediu pênalti. A arbitragem mandou seguir. Cinco minutos mais tarde, Gustavo Gómez cruzou, Veron cabeceou e Jandrei defendeu. No rebote, Piquerez furou e o goleiro são-paulino dividiu mais uma vez com Rony. Após rápida análise do lance, a arbitragem mandou seguir.

De tanto insistir, aos 50 minutos da segunda etapa, Murilo aproveitou confusão após escanteio de Scarpa e empurrou a bola para a rede para virar a partida a favor do time alviverde.

Após o apito final, diante da efusiva comemoração dos palmeirenses, jogadores do São Paulo cercaram os palmeirenses. Na ida para o vestiário, as câmeras da transmissão flagraram o lateral Reinaldo derrubando o totem de álcool em gel posicionado no túnel. O caminho ainda teve uma troca de discussão entre as duas equipes.

O clássico contou com a presença de Tite em um dos camarotes do Morumbi. O técnico da seleção brasileira esteve com César Sampaio, um de seus auxiliares, acompanhando o duelo. O ex-volante atuou tanto por Palmeiras quanto por São Paulo na época de jogador. A última convocação do treinador contou com a presença dos palmeirenses Weverton e Danilo.

Neste domingo (19), Tite e César Sampaio estiveram na Neo Química Arena acompanhando a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Goiás.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO: Jandrei; Diego Costa, Arboleda, Léo; Igor Gomes, Rodrigo Nestor (Rigoni), Gabriel Neves (Pablo Maia), Igor Vinícius (Rafinha), Patrick e Reinaldo (Miranda); Calleri (Eder) T.: Rogério Ceni.

PALMEIRAS: Weverton; Gustavo Gómez, Murilo, Luan (Mayke) e Piquerez (Wesley); Danilo (Atuesta), Gabriel Menino e Veron (Breno); Dudu, Gustavo Scarpa e Rony (Navarro). T.: Abel Ferreira.

Estádio: Morumbi, em São Paulo (SP)

Árbitro: Anderson Daronco (Fifa/RS)

Auxiliares: Rafael da Silva Alves (Fifa/RS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-Fifa/SP)

Cartões amarelos: Igor Vinícius, Reinaldo e Gabriel Neves (SAO); Danilo (PAL)

Gols: Patrick (SAO), aos 17'/1ºT; Gustavo Gómez (PAL), aos 45', e Murilo (PAL), aos 50'/2ºT