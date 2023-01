Palmeiras e Flamengo decidem neste sábado (28) o primeiro título do futebol profissional brasileiro no ano de 2023: a Supercopa do Brasil. Pelo menos há quatro temporadas, alviverdes e rubro-negros dominam as principais conquistas do futebol nacional e sul-americano. No Mané Garrincha, em Brasília (DF), a partir das 16h30, Abel Ferreira busca o sétimo título no comando do clube paulista, enquanto seu conterrâneo, Vitor Pereira, vai para a primeira decisão à frente da equipe carioca, algumas semanas após a polêmica que o envolveu em sua permanência no Brasil.

Os técnicos serão capítulos à parte na decisão. Abel Ferreira, há poucas semanas, era um dos nomes cotados para assumir o comando da seleção brasileira após a saída de Tite, depois da Copa do Mundo no Catar. O português é o técnico mais longevo em uma equipe entre os times da Série A do Campeonato Brasileiro e vencedor desde que desembarcou em solo brasileiro.

Pelo Palmeiras, o treinador já fez história em pouco mais de dois anos no comando do clube. Abel Ferreira é um dos técnicos mais campeões do clube alviverde e busca sua sétima taça, que, se for conquistada, será inédita para ele. O português já venceu a Libertadores em duas ocasiões (2020 e 2021), foi campeão da Copa do Brasil em 2020 e, no ano passado, faturou Paulistão, Brasileirão e Recopa Sul-Americana.

Agora, quer a Supercopa do Brasil para igualar Ventura Cambon e se tornar o terceiro treinador com mais títulos no comando do alviverde paulista - Vanderlei Luxemburgo (8 títulos) e Oswaldo Brandão (10) são os técnicos com mais troféus à frente do Palmeiras.

O desafio de Abel Ferreira com o Palmeiras será diante do adversário que, nos últimos anos, também se acostumou a vencer e ser campeão. O Flamengo, desde 2019, é considerado favorito para conquistar títulos em todos os campeonatos que disputa. Manter esse status é o desafio do português Vítor Pereira.

VP, como o treinador é conhecido, vai para sua primeira decisão no comando do clube carioca pouco mais de um mês após o Flamengo anunciar o acordo com o português. O acerto foi uma das polêmicas do futebol brasileiro entre o fim de dezembro do ano passado e início deste ano, pelo modo como se deu a permanência do profissional no Brasil.

No dia 13 de novembro do ano passado, o Corinthians, ex-clube de VP, anunciou que o treinador não permaneceria para 2023 após tratativas para renovação. O português justificou que sua sogra estava com problemas de saúde e que ele precisaria retornar para Portugal. Um mês depois, o técnico entrou em acordo com o Flamengo e, agora, busca seu primeiro título no futebol brasileiro.

Se à beira do gramado os técnicos são atrações, dentro de campo não faltam estrelas para brilhar na decisão entre Palmeiras e Flamengo. Os dois clubes vão com o melhor que podem escalar, neste sábado (28).

Do lado alviverde, Abel Ferreira conta com Dudu, Raphael Viega, Endrick, Rony, Gustavo Gómez e Weverton, por exemplo.

O Flamengo, por sua vez, relacionou todo o elenco para a Supercopa, já sem João Gomes, que se transferiu para o Wolverhampton, da Inglaterra. A equipe carioca, inclusive, terá a presença dos lesionados Bruno Henrique e Victor Hugo, que não têm condições de jogo. Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro, David Luiz, Santos e Léo Pereira são atrações pelo rubro-negro.

Palmeiras e Flamengo fazem tira-teima na Supercopa. Será a quinta final entre os clubes na história - cada um venceu duas vezes.

O time paulista venceu a Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo de 1942 e a Libertadores de 2021. Enquanto isso, o clube carioca conquistou a Copa Mercosul de 1999 e a Supercopa do Brasil de 2021.

O Flamengo, no Mané Garrincha, já foi bicampeão da Supercopa do Brasil, que reúne os últimos vencedores do Brasileiro e da Copa do Brasil - superou o Athletico-PR, por 3 a 0, em 2020, e o próprio Palmeiras, em 2021, em emocionante disputa de pênaltis.

O clube rubro-negro tem um desempenho altamente positivo no estádio de Brasília, com um aproveitamento de 66,6%. Até aqui são 38 vitórias, 24 empates e apenas sete derrotas. Ou seja, o Flamengo venceu mais da metade dos jogos em que atuou no local.