O Goiás entra em campo neste sábado à noite, a partir das 21 horas, para buscar uma vaga na decisão da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A semifinal diante do Palmeiras será na casa do alviverde paulista, o Allianz Parque. Quem passar do confronto vai à final e encara o vencedor do duelo entre América-MG e Santos pelo título da Copinha.

Essa é a terceira vez na história em que o Goiás tem a oportunidade de ir à final do principal torneio de base do futebol brasileiro. A edição de 2023 já é uma das melhores do clube goiano, superando, em aproveitamento até aqui, as temporadas de 1991, em que parou na semifinal, e 2013, quando foi vice-campeão na única vez que conseguiu chegar em uma decisão.

Personagens que construíram as duas melhores campanhas do Goiás antes da atual estão na torcida pelo sucesso em 2023 e recordam os momentos em que gravaram seus nomes na história do clube goiano.

Em 1991, o Goiás só parou na tradicional Portuguesa, que era liderada pelo então futuro craque da equipe, Dener, eleito o melhor jogador da Copinha daquele ano. A Lusa foi campeã, e Dener integrou de vez o elenco profissional da equipe paulista.

“Nosso técnico (Jailton Santos) falou que era preciso anular o Dener, não podia deixá-lo jogar. O Reidner (volante) ficou encarregado de marcar o Dener. No primeiro tempo, o Dener não fez nada, anulamos. Mas tomamos um gol. No intervalo, nosso treinador falou para irmos para cima e deixar o Dener livre. Aí ele acabou com o jogo, marcou duas vezes”, recordou o ex-meia Luizinho, que permaneceu no Goiás até 1994 e precisou pendurar as chuteiras de forma precoce por causa de séria lesão no joelho direito.

“A Copinha naquele ano já era bem difícil de jogar. Lembro que foram duas fases de grupos e nós jogamos a cada dois dias. Os jogos eram bem disputados, muito difíceis de vencer e, em algumas partidas, tivemos que correr atrás do placar, vencer de virada ou empatar. Mas foi uma temporada espetacular, que revelou muitos jogadores para o Goiás”, complementou Luizinho, que hoje vive em Hidrolândia, já foi secretário de esportes no município e é proprietário de uma fazenda na qual trabalha com produção de leite.

O elenco de 1991 revelou jogadores que o Goiás utilizou na campanha do acesso à Série A em 1994. Nomes como Kléber Guerra (ex-goleiro), Flávio (ex-zagueiro), Reidner (ex-volante), Marcelo Borges (ex-meia) e Marcelo Batista (ex-atacante) integraram os dois times.

Subir para o time principal é o que muitos jovens buscam quando se destacam na Copinha. Vai ocorrer em 2023 no alviverde, como foi nas edições de 1991 e 2013. Na campanha do vice-campeonato, a equipe principal do Goiás recebeu, logo após perder a decisão para o Santos, cinco atletas: Clayton Sales, Mário Sérgio, Felipe, Túlio e Erik.

“Aquele ano mudou nosso patamar no clube. Foi a abertura que eu precisava para o time profissional. O clube que me deu a oportunidade de mostrar meu futebol. A Copinha é, até hoje, um grande vestibular. Chegar à final foi a aprovação que a gente precisava. Renovei meu contrato e comecei a minha jornada, que dura até hoje”, comentou o lateral esquerdo Márcio Sérgio, que deixou o Goiás em 2017 e é titular do Ituano, clube que defende desde 2021.

Na campanha do vice, Mário Sérgio fez dois gols. O primeiro foi nas oitavas de final, o segundo da vitória de 2 a 0 sobre o Mogi Mirim. Mas o gol decisivo ocorreu na fase seguinte. Pelas quartas de final, o Goiás perdia para o São Paulo por 2 a 1, quando o lateral esquerdo anotou o tento de empate, aos 48 minutos do 2º tempo, e levou a decisão para os pênaltis. O time esmeraldino venceu e avançou à semifinal.

“Foi um campeonato extremamente difícil, de uma carga de jogos muito grande em curto espaço de tempo. A Copinha carrega muitos sonhos. Sobraram vontade e energia durante os jogos. À medida que íamos passando de fase, nossa confiança crescia e acabou sendo histórico para nós e para o Goiás”, frisou Mário Sérgio, de 28 anos.

Para chegar na semifinal neste ano, o Goiás passou por Porto Vitória, Fluminense, Novorizontino e Sport. Se passar pelo Palmeiras, volta à decisão da Copinha após dez anos do vice de 2013 e encara o vencedor do confronto entre América-MG e Santos no dia 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo.

Sem saber se terá Pedrinho, Goiás tem duas opções para substituir destaque artilheiro

O principal mistério que cerca o Goiás para a decisão deste sábado (21) contra o Palmeiras, no Allianz Parque, a partir das 21 horas, é a respeito da presença do atacante Pedrinho, artilheiro e destaque da equipe goiana na Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O jogador marcou o gol da classificação à semifinal, na vitória de 1 a 0 sobre o Sport, mas deixou o campo ainda no primeiro com problema muscular.

De acordo com Eduardo Pinheiro, diretor das categorias de base do Goiás, Pedrinho não passou por exames de imagem por estar com dores. Mesmo com a situação difícil, o dirigente não crava que o jogador está fora do jogo deste sábado. Pedrinho se movimenta normalmente, mas não está com condição física 100%.

Por causa da incerteza a respeito da presença do jogador, o técnico Mário Henrique possui duas alternativas. A natural é a escalação do centroavante Válber Júnior, filho do ex-jogador Válber, campeão mundial com o São Paulo em 1993 - o garoto chegou ao Goiás recentemente, em setembro de 2022, e tem contrato até janeiro 2024. A outra opção é jogar com o meia Alan improvisado de falso 9 e entrar com Kauan na faixa central.

Pedrinho, de 18 anos, foi responsável por marcar cinco gols na campanha do Goiás na Copinha e também deu uma assistência no torneio. Dos jogadores do elenco sub-20, é o mais cotado para permanecer no profissional em 2023, como ocorreu no ano passado aos 17 anos.

Por isso, há um cuidado a respeito da escalação dele diante do Palmeiras. A ideia é não piorar a situação do atleta, portanto, o atacante deve desfalcar a equipe esmeraldina na decisão pela vaga na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

Goiás e Palmeiras vão se enfrentar no Allianz Parque a partir das 21 horas. O estádio do time alviverde estará lotado de palmeirenses, pois as entradas são gratuitas.