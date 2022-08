Mesmo fora de casa, o Goiás quer repetir a dose do 1º turno e pontuar diante do Palmeiras, atual líder da Série A do Campeonato Brasileiro. Ciente de que precisará estar concentrado durante os 90 minutos, o time esmeraldino tentará vencer no Allianz Parque, neste domingo (7), às 16 horas.

(Ficha técnica com escalações, arbitragem, onde assistir e outros detalhes no fim deste texto)

No jogo do 1º turno, na Serrinha, o Goiás conseguiu surpreender o favoritismo do Palmeiras e vencia a partida até o último minuto de jogo, quando sofreu o empate. Agora, fora de casa, o Goiás quer mostrar que aquele desempenho não foi obra do acaso e tem como objetivo não voltar de São Paulo com as mãos abanando.

“Empatamos com o Palmeiras no turno. Que a gente possa ter um resultado melhor agora. Sabemos da dificuldade que é jogar lá, mas vamos em busca de uma vitória mesmo sabendo que é o líder do campeonato”, avisou o técnico Jair Ventura, que vai completar um turno no comando do Goiás neste Brasileirão.

O treinador esmeraldino avaliou que o Goiás precisa estar bem atento e concentrado durante toda a partida, pois o adversário costuma exercer uma pressão no início dos jogos. Além disso, assim como o Goiás, costuma fazer muitos gols na reta final das partidas.

Leia também:

+ Goiás terá ao menos uma mudança para enfrentar o Palmeiras

+ Polícia Civil divulga imagem de suspeito de injúria racial contra Fellipe Bastos

Outra preocupação esmeraldina é com as jogadas oriundas de bolas paradas. “A equipe deles tem muito mais que só a bola parada. Mas eles fazem isso muito bem e você precisa estar atento a esses detalhes”, disse Jair Ventura.

Para a partida, o técnico não poderá contar com o lateral direito Maguinho, que está suspenso. Existe a possibilidade da escalação da equipe com o esquema com três zagueiros. Com isso, Reynaldo pode aparecer novamente na formação titular, assim como jogadores como os volantes Matheus Sales, Fellipe Bastos e o meia Luan Dias. No entanto, Jair Ventura não deu pistas da equipe que vai colocar em campo. No treino desta sexta-feira (5), o atacante Vinícius foi poupado e vira dúvida.

Matheus Sales, que foi revelado pelo Palmeiras e foi campeão da Copa do Brasil de 2015 e da Série A do Campeonato Brasileiro em 2016 pelo time paulista, disse que está ansioso para enfrentar o ex-clube pela primeira vez na carreira.

“Estou feliz em poder voltar ao Allianz (Parque), onde, com o Palmeiras, ganhei os dois primeiros títulos na minha carreira. É um clube que tenho um carinho enorme, mas agora defendo o Goiás e espero que possamos fazer um grande jogo e conseguir um bom resultado”, disse o volante esmeraldino, que ficou fora da partida contra o Coritiba por motivos contratuais - está emprestado pelo Coxa.

Como no lado goiano, o alviverde paulista também tem dúvidas na escalação. Envolvido na disputa das quartas de final da Copa Libertadores da América, contra o Atlético-MG, o Palmeiras pode poupar jogadores. A tendência é que o técnico Abel Ferreira escale um time misto para enfrentar o Goiás.

Existe a possibilidade do retorno do atacante Rony, que se recuperou de lesão e deve ganhar alguns minutos na partida deste domingo (7).

O treinador português não poderá contar com os laterais Marcos Rocha e Piquerez, além do zagueiro Murilo, todos suspensos.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Luan, Kuscevic e Vanderlan; Danilo, Gabriel Menino e Gustavo Scarpa; Dudu (Breno Lopes), López e Wesley. Técnico: Abel Ferreira

GOIÁS: Tadeu; Lucas Halter, Reynaldo e Caetano; Diego, Matheus Sales, Caio Vinícius, Luan Dias e Danilo Barcelos (Dadá Belmonte); Pedro Raul e Vinícius (Nicolas). Técnico: Jair Ventura

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Data: 7/8/2022 (domingo)

Horário: 16 horas

​Transmissão: TV Anhanguera

Árbitro: Jean Pierre Gonçalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)