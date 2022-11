O POPULAR convidou personalidades de Goiás para palpitar sobre o jogo do Brasil contra a Suíça, pela 2ª rodada da Copa do Mundo do Catar, nesta segunda-feira (18). A seleção brasileira pode ser classificar se vencer os suíços, mas, para isso, terão de superar um tabu.

O ex-goleiro Márcio e o governador Ronaldo Caiado foram os mais otimistas, com o placar de 3 a 0. Quem também aposta que o Brasil vai fazer três gols são o escritor Flávio Carneiro e o prefeito Rogério Cruz, mas eles acreditam que a defesa brasileira será vazada na partida.

No primeiro jogo do Brasil na Copa, Flávio Carneiro, Dante e Márcio acertaram em cheio o resultado da vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia.

Brasil e Suíça se enfrentam nesta segunda-feira (28), às 13 horas (de Brasília), no Estádio 974, em Doha.