O POPULAR convidou personalidades de Goiás para palpitar sobre o jogo do Brasil contra Camarões, que encerra a fase de grupos para o País na Copa do Catar.

A partida, pela 3ª rodada do Grupo G, será nesta sexta-feira (2), às 16 horas (de Brasília).

Leia também:

+ Camarões x Brasil: jogo é marco para Daniel Alves

+ Classificação e tabela completos da Copa do Catar

O ex-goleiro Márcio, o vice-governador eleito Daniel Vilela (MDB) e o escritor Flávio Carneiro são os mais otimistas nesta rodada e apostam que o Brasil vencerá por 3 a 0.

No primeiro jogo do Brasil na Copa, Flávio Carneiro, Dante e Márcio acertaram em cheio o resultado da vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia. No segundo jogo, quando a seleção brasileira venceu por 1 a 0 a Suíça, nenhum convidado do POPULAR acertou o resultado.