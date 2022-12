É mata-mata, quem perder volta para casa. Os jogos da Copa do Mundo do Catar vão ganhando cada vez mais relevância e O POPULAR convidou personalidades de Goiás para palpitar.

A partida da vez é a do Brasil contra a Croácia, pelas quartas de final, nesta sexta-feira (9), às 12 horas (de Brasília). Quem avançar pega o vencedor de Holanda x Argentina.

No primeiro jogo do Brasil na Copa, Flávio Carneiro, Dante e Márcio acertaram em cheio o resultado da vitória do Brasil por 2 a 0 sobre a Sérvia. No segundo jogo, quando a seleção brasileira venceu por 1 a 0 a Suíça, nenhum convidado do POPULAR acertou o resultado, o que também ocorreu na derrota para Camarões por 1 a 0.