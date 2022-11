O meia Lucas Paquetá apresentou sintomas gripais após a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar 2022 com vitória por 2 a 0 sobre a Sérvia. O jogador ficou no hotel na sexta-feira (25), mas depois participou normalmente de todas as atividades comandadas pelo técnico Tite.

A CBF informou apenas que Paquetá teve um mal-estar como justificativa da permanência no hotel no dia imediatamente após a estreia. Alisson e Antony também ficaram no local e não participaram do treino naquele dia. Antony ainda perdeu mais uma atividade, mas retornou ao campo hoje (27).

Apesar de a CBF não confirmar, o UOL Esporte ouviu que Paquetá tem sintomas gripais, mas que seriam leves e não devem atrapalhar o atleta a atuar pelo Brasil no duelo contra a Suíça, amanhã (28), às 13h (de Brasília).

Paquetá chegou a aparecer nas redes até jogando ping-pong com a esposa Duda Fournier e os filhos Benício e Filippo no espaço reservado para as famílias no CT da seleção brasileira no Catar.

Leia também:

+ Ronaldo lamenta "inveja e maldade" em carta de apoio a Neymar

+ Veja como está a classificação nos grupos e os horários e dias de jogos