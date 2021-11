Esporte Para Atlético-GO, adiamento de jogo contra a Chape foi 'coerente' Por causa do mau tempo em Chapecó (SC), Dragão não conseguiu viajar até a cidade. Jogo foi transferido para próxima sexta (3)

A CBF oficializou, na tarde desta sexta-feira (26), as novas datas e horários de dois jogos do Atlético-GO na Série A do Brasileiro. A partida diante da Chapecoense, que seria disputada na noite desta sexta-feira (26), em Chapecó (SC), foi adiada para a próxima semana, também na sexta-feira (3), na Arena Condá, mas em outro horário - às 20 horas. O jogo contra o Inter,...