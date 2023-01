O técnico Guto Ferreira tem intensificado os testes com o elenco esmeraldino em busca da formação ideal para a estreia no Campeonato Goiano. Para a partida de quinta-feira (12), diante da Aparecidense, no Estádio Hailé Pinheiro, o novo treinador do Goiás vai utilizar os jogadores que estiverem em melhor estágio físico e técnico. A diretoria do clube trabalha para regularizar a tempo o maior número de reforços contratados para 2023.

Uma provável escalação para a estreia na temporada tem: Tadeu; Maguinho, Sidimar, Lucas Halter e Sander; Willian Oliveira, Jhonny Lucas (Fellipe Bastos) e Marquinhos Gabriel; Alesson (Diego Gonçalves) , Nicolas e Vinícius.

O Goiás completou uma semana de atividades desde o retorno do recesso de fim de ano. Neste período, o técnico Guto Ferreira ganhou novas peças contratadas para o elenco e teve mais tempo para conhecer mais profundamente o elenco que tem em mãos e as alternativas que poderá trabalhar neste início de temporada.

Em um primeiro momento, a diretoria esmeraldina sinalizou com o desejo de utilizar o Campeonato Goiano como uma extensão da pré-temporada do clube. Com os resultados obtidos ao longo dos últimos dias em relação à parte física dos jogadores, o técnico Guto Ferreira deverá ter uma “dor de cabeça boa” em alguns setores da equipe.

Isso não se aplica para a posição de goleiro, onde Tadeu é titular absoluto e começará como titular pela quarta temporada consecutiva. Na lateral direita, Maguinho é a principal opção no elenco neste momento. O clube está no mercado e tem acerto com o argentino Raul Lozano e com Bruno Santos, ambos laterais direitos de ofício, mas esses jogadores deverão demorar alguns dias para ficarem à disposição. Na outra lateral, Sander disse que está muito bem fisicamente e deve ser titular contra a Aparecidense, na Serrinha.

No miolo de zaga, o treinador esmeraldino conta com quatro jogadores mantidos do elenco que terminou a temporada passada e ainda viu as chegadas dos novatos Edu e Eduardo Thuram. A tendência é que a temporada comece com Sidimar e Lucas Halter, ou Yan Souto, na formação titular. O treinador também tem a opção de Bruno Melo e Heron, que são jogadores versáteis pelo lado esquerdo que atuam tanto como zagueiro quanto na função de lateral esquerdo. Esses dois jogadores serão peças importantes para eventual adoção de um sistema com três zagueiros.

O meio-campo deve ser a posição com mais mudanças neste início de temporada. Titular absoluto em 2022, o meia Diego sofre com uma tendinite e não deve ficar à disposição nos primeiros jogos. Uma das principais contratações do Goiás para a temporada, o volante Felipe admitiu que ainda não se encontra na condição física ideal e também deve ter uma estreia mais tardia neste Goianão.

Com isso, o técnico Guto Ferreira tem para o setor opções como Fellipe Bastos, Zé Ricardo, Willian Oliveira e Jhonny Lucas. No caso de Jhonny Lucas, o jogador foi contratado pelo Goiás na última temporada, mas não foi regularizado a tempo para atuar em 2022. Agora, a diretoria esmeraldina espera regularizar o jogador nesta quarta-feira (11) para dar condição de jogo ao atleta de 22 anos.

Em seus últimos trabalhos, o técnico Guto Ferreira mostrou boa capacidade para adaptar suas equipes em sistemas táticos que aproveitassem ao máximo as virtudes dos jogadores que possuía em seus elencos. No Sport, por exemplo, tinha carência de um camisa 10 típico e organizou a equipe no 4-4-2 e também no 4-1-4-1. No momento, o principal meia armador do elenco esmeraldino é Marquinhos Gabriel, com Carlos Maia como uma aposta para brigar por uma vaga. O argentino Julián Palacios tem treinado bem, mas também deve demorar um pouco mais para entrar na equipe.

No ataque, Guto Ferreira tem como principal centroavante o experiente Nicolas, que foi artilheiro do Goianão em 2022 com oito gols. Nicolas tem feito bons treinos e naturalmente será titular neste início de temporada. Para os lados, Guto Ferreira tem diversas opções como Vinícius, Diego Gonçalves e Alesson.