Para reagir nas últimas 12 rodadas da Série A e evitar o rebaixamento, o Atlético-GO terá de corrigir debilidades mostradas nos últimos jogos, como os erros na defesa que têm facilitado a vida dos adversários. A pane defensiva tem se repetido na maioria dos jogos, tanto nos decisivos (copas do Brasil e Sul-Americana) quanto no Brasileirão.

O próximo desafio será o Inter, vice-líder da Série A (46 pontos) e dono do segundo melhor aproveitamento ofensivo (41 gols em 27 rodadas). A partida será disputada no Estádio Antonio Accioly, segunda-feira (19).

O aproveitamento defensivo do rubro-negro tem sido insatisfatório. No returno, sofreu 12 gols em sete jogos - tem a defesa mais vazada, ao lado de Coritiba e Juventude. O Dragão não vence há cinco rodadas na Série A. São dois empates e a sequência de três derrotas. No último revés, de 2 a 0 para o Coritiba, sofreu dois gols pelo alto, de cabeça.

“O Atlético-GO sofreu gols que não pode tomar. Nos cruzamentos, os adversários aparecem com facilidade para as conclusões. Os jogadores de defesa não podem marcar a bola, têm de fazer a marcação sobre o (jogador) adversário”, analisa o ex-jogador e técnico do time master do Atlético-GO, Jander Marçal. Segundo ele, o zagueiro e volante Edson Felipe, que voltou ao futebol árabe, faz falta ao time, pois marca bem, tem boa saída e bom tempo de bola e sabia orientar dentro de campo.

Leia também:

+ Pleno do STJD vai julgar dois recursos do Atlético-GO

+ Lateral do Atlético-GO concorda com cobranças antes de enfrentar o vice-líder

Sobre alguns gols sofridos, Jander citou a facilidade com que Patrick apareceu na área e fez dois gols do São Paulo na semifinal da Sul-Americana. No segundo gol, se antecipou e tocou de sola no lance em que a defesa teria de estar atenta. Na derrota (2 a 0) para o Atlético-MG, Keno fez fila, pegando a bola na linha lateral, passando pela marcação de três jogadores até chutar e marcar o primeiro gol. Ninguém fez falta ou fechou os espaços do atacante do Galo.

Outro problema apontado pelo ex-jogador é a chamada “segunda bola”, no rebote defensivo. A equipe não tem conseguido dominar e a posse acaba ficando com o adversário quando a defesa afasta um lance. Assim, cria-se o “bate e volta” e sobrecarrega o sistema defensivo. “Às vezes, a zaga está saindo e a bola já está voltando”, citou Jander Marçal.

O ex-jogador sugere mudança na zaga e recomenda que, por exemplo, os defensores usem mais os ombros na marcação aos rivais. Além disso, que não façam a marcação por fora. No miolo de zaga, o técnico Eduardo Baptista terá de sintonizar a participação dos zagueiros, principalmente no jogo aéreo. Diante do São Paulo, o argentino Calleri subiu mais alto nos cruzamentos e só não fez gol porque não acertou o alvo.

Para o lateral Arthur Henrique, o time tem sofrido gols que não tomava antes e isso pode ser corrigido ao “encurtar espaços” dos rivais. “Éramos um time que tomava poucos gols e isso mudou um pouco. Vamos ter de trabalhar, ver o que pode ser feito, encurtar mais os espaços para não dar essas oportunidades aos adversários”, afirmou Arthur Henrique.