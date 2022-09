Para conseguir a terceira vitória seguida nesta Série B do Campeonato Brasileiro e consolidar o bom momento vivido com a saída da zona do rebaixamento, o Vila Nova quer fortalecer a aliança com sua torcida e promete repetir a atmosfera vivida na vitória sobre o Guarani, na última vez que jogou no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.

Motivada com a ascensão da equipe nas últimas rodadas, a diretoria colorada manteve a promoção no preço dos ingressos para a partida contra o CRB-AL, nesta quinta-feira (22), no OBA. As mulheres não pagam ingressos e têm acesso livre nas catracas do estádio. Além disso, o preço promocional no Setor B será de R$ 10, para o torcedor colorado que tiver com a camisa do clube. Esse é o valor da meia-entrada, enquanto a no Setor A é de R$ 40. O visitante pagará R$ 80 (inteira).

O clube divulgou que já havia comercializado 1.500 bilhetes até o início desta terça-feira (20) e está otimista com a mobilização dos torcedores na compra de ingressos para o jogo contra o CRB-AL, considerado uma "final" de campeonato no discurso colorado.

Por se tornar uma "decisão" é que o Vila Nova trata essa partida como especial e, por isso, trabalha para repetir a atmosfera vivida na vitória sobre o Guarani. Naquele jogo, torcedores e clube se juntaram para uma festa com luzes, fogos e cânticos. Após a partida com vitória, os jogadores do Vila Nova elogiaram o papel da torcida naquela vitória.

A partida contra o Guarani não registrou o maior público colorado no OBA nesta Série B. O recorde ainda fica com os 5.058 pagantes na partida contra o Ituano. Como o time vive o melhor momento dele na competição, a expectativa é que esse recorde seja quebrado na quinta-feira (22).