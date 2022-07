Com a derrota para o América-MG, por 1 a 0, neste domingo (24), no Estádio Antônio Accioly, o Atlético-GO viu sua tarefa ficar mais difícil para garantir a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Apesar disso, o clima ainda é de confiança de que o 2º turno possa ser diferente e o presidente do clube disse que ainda não pensa na “Segundona”.

Para atingir os 45 pontos que são colocados como base de comparação para assegurar lugar na elite nacional, o Atlético-GO terá de fazer 28 pontos em 19 partidas. Essa é a melhor marca já obtida pelo clube em um turno em sua história na competição por pontos corridos, no atual formato com 20 clubes.

Se o torcedor atleticano vê isso como uma missão complicada, ele pode se apegar no histórico recente do clube, que somou exatamente os mesmos 28 pontos, no 2º turno, das duas últimas edições do Campeonato Brasileiro.

Para o presidente Adson Batista, o time pode sim conquistar a permanência na elite, mas não pode mais errar. “Temos qualidade técnica para fazer um campeonato melhor, mas vamos ter de fazer um segundo turno perfeito. Vamos ter elenco e não teremos mais desculpas de termos um elenco curto. Eu ousei mais do que deveria, financeiramente falando, mas é porque acredito”, disse o dirigente atleticano, que anunciou que está contratando um zagueiro que está no futebol japonês, além do zagueiro Klaus, que chega por empréstimo junto ao Botafogo.

O mandatário atleticano disse que o Dragão ainda está vivo na competição e que não vai jogar a toalha por antecipação. “O Atlético não vai pensar na Segundona ainda. Tem muito tempo e podemos fazer um segundo turno melhor, é só sermos racionais e tomar as atitudes certas”, disse Adson Batista.

Para atingir a marca de 45 pontos ao fim do 2º turno, o Atlético-GO vai precisar ter um aproveitamento de 50% dos pontos até a 38ª rodada. Neste primeiro turno, a equipe que esteve mais próxima desta marca foi o Internacional, que terminou a primeira metade da competição na 7ª colocação.