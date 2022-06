Esporte Para sair do Z-4, Goiás busca pontuar contra o Botafogo Após início da 9ª rodada, time esmeraldino volta para a zona do rebaixamento, mas deixará a posição incômoda se não perder para o Botafogo

O Goiás precisa de ao menos um empate, fora de casa, contra o Botafogo na noite desta segunda-feira (6), às 20 horas, no Estádio Nilton Santos, no Rio, para fechar a 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro fora da zona do rebaixamento. O time esmeraldino acabou ingressando novamente no Z-4 ao ser ultrapassado pelo Juventude, que bateu o Fluminense, por 1 a 0,...