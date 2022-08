Passado o empate com o Botafogo, na noite deste sábado (13), o Atlético-GO se volta para o jogo decisivo de quarta-feira (17), contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Em vantagem por ter vencido por 2 a 0 o jogo de ida, o Dragão não quer só se defender no confronto, segundo o técnico Jorginho.

"A gente não pode ficar extremamente reativo contra o Corinthians, com as linhas muito baixas. Eles estão numa pressão muito grande, o Victor (Pereira, técnico) está num momento de questionamento do trabalho dele. Temos que ter cuidado, mas não podemos baixar demais as linhas. Precisamos ter o equilíbrio necessario. Saber jogar com o resultado que nós temos, mas não sofrer demais no campo defensivo", falou Jorginho sobre o que pretende para a partida na Neo Química Arena.

O Atlético-GO sequer volta para Goiânia antes de enfrentar o Corinthians. Do Rio, onde enfrentou o Botafogo, vai direto para São Paulo.

Jorginho não aprovou a atuação do Atlético-GO contra o Botafogo, mas disse que o empate foi importante porque o time não conseguia esse resultado fora de casa há um tempo.

"A equipe não esteve bem, não fizemos um bom jogo. Começamos melhor, com mais oportunidades, fazendo a transição em velocidade. Talvez se tivéssemos aberto o placar, as coisas estariam melhores. Nosso posicionamento ofensivo não aconteceu. Nós costumamos conseguir manter a posse de bola, dentro ou fora de casa, no campo de adversário. Mas não conseguimos, pouco fez isso, só conseguiu fazer as jogadas em contra-ataque. No segundo tempo, com as mudanças, acabou não tendo bom rendimento. Kelvin teve duas oportunidades, mas não conseguimos envolver o Botafogo, mesmo com mais um", descreveu o treinador.

Na luta contra o rebaixamento, Jorginho afirma que "tem que ter cuidado para não despeserar". "Faltam 16 jogos. Nos últimos três jogos, perdemos para o Flamengo, tivemos uma vitória, há muito tempo não tínhamos um empate em casa. Temos que somar. Em casa, precisamos vencer."

Jorginho disse que a saída de Marlon Freitas no intervalo do jogo foi para preservar o jogador. "Tinha preocupação com cansaço, mas o meio não estava conseguindo se encontrar. O Marlon é jogador de criação, municia nossa equipe com um bom passe, com condução. Pensando no jogo de quarta, tiramos."