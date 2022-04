Esporte Parte dos reforços do Vila Nova vai disputar 1ª Série B Quatro dos oito reforços vão jogar a competição pela primeira vez na carreira. Clube também trouxe atletas com experiência no campeonato, dois deles com acessos nos currículos

O Vila Nova acertou com oito reforços para a sequência da temporada, após a disputa do Campeonato Goiano, e focou em buscar atletas com experiência na Série B e alguns nomes que vão jogar a competição pela 1ª vez na carreira. O Tigre vai estrear na Segundona na próxima sexta-feira (8), contra o Vasco, em São Januário, a partir das 19 horas. O zagueiro Eduardo Doma, o vola...