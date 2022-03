Esporte Passagem de Pivetti e Autuori: dupla de centroavantes, classificação na Copa do Brasil e uma derrota Dupla deixou o Goiás nesta quinta-feira (24) após comunicado da diretoria do Goiás

A passagem de Paulo Autuori e Bruno Pivetti no Goiás durou sete jogos e terminou após a única derrota, para o Iporá, no jogo de volta da semifinal do Goianão, por 3 a 2, na Serrinha, nesta quarta-feira (23). Foram cinco vitórias, um empate e uma derrota. Paulo Autuori e Bruno Pivetti chegaram ao Goiás no dia 24 de fevereiro, dia da partida contra o Anápolis, no ...