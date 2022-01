O momento da pandemia é preocupante com o aumento de casos causado pela circulação da ômicron, nova variante do coronavírus. Apesar da curva de internações ainda se manter descolada da de casos, o que indica que a vacinação em larga escala dá certo, não dá para relaxar.

Parte da população não foi imunizada e só começou a receber vacinas nesta segunda-feira (17), caso das crianças de 5 a 11 anos. Há apagão de dados com a atualização insatisfatória.

Desde o início da pandemia, a sensação de que o país está sempre atrasado não passa. Há algumas certezas desse atraso e dos culpados por ele também. Decisões, dados, vacinas, testes, mapeamento e sequenciamento do vírus, tudo chega depois do que deveria e, em muitos casos, só sob pressão de setores da sociedade.

Desde o início da pré-temporada, nos primeiros dias de janeiro, o trio da capital que vai disputar o Campeonato Goiano reuniu seu estafe e elenco nos centros de treinamento. Os dez casos positivos de Covid-19 no Goiás, seis deles em jogadores, em 13 dias, chamam a atenção. Só que aí vai um detalhe importante: só sabe quem testa.

Testar as pessoas e, por consequência, adotar os protocolos de isolamento dos acometidos pelo vírus significa quebrar a cadeia de transmissão, evitar que mais pessoas sejam infectadas, preservar o grupo. O Goiás faz o certo e vai usufruir de dados que outros não vão ter. Isso traz segurança. Explico.

O bônus de quem testa com frequência seu elenco é entender aquela comunidade específica, ter informações detalhadas do grupo que foi exposto ao vírus e de quem, ao contrário, não foi infectado. Vale para dados de vacinação também. Outros exames incrementam esse banco de informações.

As complicações por infecção pelo coronavírus ainda estão sob análise, mas existem. Há relatos de lesões neurológicas, cardíacas, pulmonares e outros problemas de saúde que podem ser enfrentados após a doença.

Nesta segunda-feira (17), três jogadores que disputariam jogo por Gabão na Copa Africana de Nações, um deles o principal atleta da equipe, o atacante Aubameyang, do Arsenal, foram cortados por causa de lesões cardíacas relacionadas à Covid-19 - os outros são Axel Meyé e Mario Lemina.

Quem também passou por uma bateria de testes após o início da pré-temporada foi o elenco da Aparecidense. Surgiram quatro positivos. O clube já passou por caso de complicação por Covid-19. No ano passado, em exames cardiológicos, um atleta, que passou pela doença, teve um problema revelado, uma fibrose pericárdica. Passou por atividades específicas separadamente e voltou aos treinos.

Neste início de 2022, o Atlético-GO pediu que seus jogadores passassem por testes antes de se reapresentarem ao clube. Foi dessa forma que evitou que o atacante Zé Roberto e o goleiro Luan Polli convivessem com o restante do grupo e que tivessem, no momento em que transmitiam o vírus, contato com outras pessoas no deslocamento até Goiânia.

Depois disso, o clube deveria rever a postura de só submeter a teste de Covid-19 alguém que apresentar sintomas, o que vale também para o Vila Nova, que tem a mesma posição. Ter as informações corretas e a tempo faz diferença para a segurança do clube, dos atletas e dos demais funcionários. Também pode ser decisivo para o desempenho em campo e na rotina fora dele nos próximos meses.

Só quem testa pode saber com o que está lidando agora e o que pode enfrentar lá na frente. Com maior número de informações, é possível se preparar melhor e proporcionar mais segurança.