Os três clubes goianos que disputam as duas primeiras divisões do Campeonato Brasileiro optaram por encerrar a temporada com soluções caseiras. São interinos que herdaram o comando nas principais competições do ano e tentam um bom desfecho ao desafio. Em termos de divisão, o destino de dois, Eduardo Souza (Atlético-GO) e Higo Magalhães (Vila Nova), está bem encaminhado: a permanência. Glauber Ramos, no Goiás, tem a missão mais tensa e imprevisível.

O termo interino sugere algo provisório. Apesar de valer no início, o rótulo parece não colar mais em Higo Magalhães, que já disse que não fará o caminho de volta ao posto de auxiliar técnico. Depois de um tempo desde que assumiu o Vila Nova pela segunda vez na Série B, ganhou um assistente e a confiança do clube e do elenco.

O Tigre ainda passa por eleição neste fim de ano, mas, se a atual diretoria continuar à frente do clube, Higo Magalhães é o nome preferido para seguir no comando, o que faria seu destino ser permanecer no colorado, desta vez iniciando e planejando pela primeira vez uma temporada como técnico.

Como já ocorreu outras vezes, o destino de Eduardo Souza será o retorno à comissão permanente. A escolha do Atlético-GO por seguir com ele na Série A depois da saída de Eduardo Barroca tem mais relação com não encontrar quem se encaixe no perfil favorito ou a falta de vontade de apostar no desconhecido.

A postura reforça o valor da comissão permanente do Dragão, a quem o clube sempre recorre, mesmo em momentos decisivos. Se perde por não ter à beira do gramado um comando mais firme ou por não conhecer novos profissionais, o Atlético-GO dá mais experiência ao interino e não muda o padrão de jogo da equipe.

O interino que tem uma missão difícil nas mãos é Glauber Ramos, no Goiás. A reta final da Série B é novidade para o profissional e a experiência em rodadas decisivas em sistema de pontos corridos pode fazer falta. O alviverde perdeu a regularidade apresentada no 1º turno. Na segunda metade da competição, passou por sequência de três derrotas seguidas e, no momento, acumula quatro empates consecutivos.

Marcelo Cabo tem dois acessos no currículo na fórmula de disputa atual, um deles com título. Entre os aspectos encarados pelo Goiás como relevantes na reta decisiva, entre eles pagamento em dia e aumento de premiação, a permanência do treinador que conhece o momento não era determinante. Mas é.

Entre os sete clubes que buscam o acesso, o Goiás é o único com técnico interino nesta reta final. Quatro disputaram toda a Série B com o mesmo treinador: Coritiba (Gustavo Morínigo), Avaí (Claudinei Oliveira), CRB (Alan Aal) e Guarani (Daniel Paulista).

Os outros dois fizeram trocas. Uma foi mais recente, a do CSA, que buscou Mozart Santos, que já tinha conseguido objetivo em outra passagem pelo clube, e se deu bem. Junto com o Botafogo, o time alagoano é o que vive o melhor momento entre os sete. O alvinegro é o outro que cresceu com a mudança de comando, mas ainda no meio do 1º turno, quando Enderson Moreira assumiu.

A equipe carioca saiu do 14º lugar para a liderança, teve sequências de quatro (no 1º turno) e de cinco (no 2º turno) vitórias seguidas e está há seis jogos sem perder. Enderson volta a viver uma reta final de Série B com eficiência máxima, como fez nos títulos de 2012, no Goiás, e de 2017, no América-MG.

Nas próximas quatro partidas da Série B, o Goiás joga seu destino e o de Glauber Ramos.