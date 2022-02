Esporte Paulo André recebe dinheiro do Bolsa Atleta enquanto participa do BBB Atleta recebe o benefício de R$ 1.650. Ele é uma das principais esperanças do atletismo brasileiro na tentativa de completar a prova dos 100 m em menos de dez segundos

Enquanto participa do BBB (Big Brother Brasil), o velocista Paulo André, 23, recebe incentivos do governo federal. Confinado na casa onde é realizado o reality show da TV Globo, ele está sem treinar ou competir, porém continua tendo verbas como a do programa Bolsa Atleta. Uma das principais esperanças do atletismo brasileiro na tentativa de completar a prova dos 10...