O Vila Nova deu sequência ao processo de reformulação do elenco para a próxima temporada e anunciou que o volante Pedro Bambu e o meia Matheuzinho não seguem no clube para 2023.

O volante Pedro Bambu, de 35 anos, deixa o clube após três temporadas. Ao todo, foram 106 jogos realizados com a camisa do Tigre e três gols marcados. O jogador foi campeão da Série C do Campeonato Brasileiro.

Outro jogador que não permanecerá no clube para 2023 é o meia Matheuzinho. O jogador foi contratado pelo Tigre no início desta temporada e fez 54 jogos pelo Vila Nova e marcou dez gols.

