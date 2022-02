Esporte Pedro Bambu e o 4º centenário no futebol goiano Jogador, vencedor em campo e na vida, vai completar 400 jogos por clubes do estado

Quando entrar em campo pelo Vila Nova, neste sábado (26), contra o Crac, Pedro Bambu, de 34 anos, vai completar 400 jogos no futebol goiano. Já é, de longe, o jogador com mais jogos nos últimos dez anos no estado. A marca é contada a partir do último trimestre de 2013, quando ele chegou a Goiânia numa mudança ousada e que foi transformadora para ele e a família. ...