Um verdadeiro gol de placa para colocar um ponto de interrogação na cabeça do técnico da seleção brasileira, Tite. Foi de bicicleta que Pedro deu a vitória ao Flamengo por 1 a 0 sobre o Athletico-PR, nesta quarta-feira (17), em plena Arena da Baixada (PR), que colocou o Rubro-Negro carioca nas semifinais da Copa do Brasil.

O time do técnico Dorival Júnior soube administrar a pressão da torcida e da equipe da casa no final e agora aguarda o vencedor do duelo desta quinta (18) entre América-MG e São Paulo. No jogo de ida, no Morumbi (SP), o Tricolor venceu por 1 a 0.

Athletico e Flamengo ainda têm no calendário as semifinais da Copa Libertadores. Os paranaenses encaram o Palmeiras, e os cariocas pegam os argentinos do Vélez Sarsfield. No Campeonato Brasileiro, ambos ainda sonham com o título e tentam não desgarrar tanto do líder Palmeiras.

No fim de semana, pela competição nacional, o Athletico recebe o América-MG na Arena da Baixada (PR). Já o Flamengo visita o Palmeiras no Allianz Parque (SP).

ATUAÇÃO DO ATHLETICO

O Furacão apostou num sistema de marcação forte e muitas bolas alçadas na área. Comparando com o jogo de ida, no Maracanã (RJ), o time paranaense equilibrou muito mais ações, porém faltou um pouco mais de efetividade nas jogadas ofensivas. A equipe também abusou das faltas.

ATUAÇÃO DO FLAMENGO

O Flamengo não teve uma noite brilhante como o torcedor tem se acostumado a ver. No entanto, o time do técnico Dorival Júnior foi efetivo, sendo cirúrgico nas oportunidades e usufruindo de seus talentos individuais, como no golaço marcado por Pedro. No fim, recou excessivamente e passou sufoco.

O JOGO

A etapa inicial foi marcada por um jogo muito truncado, com poucas oportunidades para ambos os lados. Nem Athletico e Flamengo tiveram grandes chances de gol e os goleiros Bento e Santos tiveram pouco trabalho.

No segundo tempo, o Flamengo desencantou aos 11 minutos. Rodinei foi à linha de fundo e fez um lindo cruzamento para Pedro, que de bicicleta, fez um verdadeiro golaço na Arena da Baixada, abrindo o placar para o Flamengo sobre o Athletico.

Aos 30 minutos, o Flamengo teve a oportunidade de "fechar o caixão", quando num contra-ataque, Pedro serviu Gabigol de forma açucarada. O camisa 9, de frente para o gol e quase na pequena área, chutou na trave esquerda do goleiro Bento.

FICHA TÉCNICA

ATHLETICO-PR: Bento; Matheus Felipe (Cuello), Thiago Heleno e Pedro Henrique; Khellven, Erick, Hugo Moura, Fernandinho e Abner; Terans (Vitinho) e Pablo (Canobbio). Técnico: Luiz Felipe Scolari

FLAMENGO: Santos; Rodinei, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Filipe Luís; João Gomes, Vidal (Victor Hugo), Arrascaeta e Everton Ribeiro; Gabigol (Everton Cebolinha) e Pedro. Técnico: Dorival Júnior

Estádio: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

Juiz: Raphael Claus (Fifa/SP)

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP)



Cartões amarelos: Terans, Fernandinho, Hugo Moura (Athletico); João Gomes (Flamengo)



Gols: Pedro, aos 11min do primeiro tempo (Flamengo)