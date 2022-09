Com os dois gols marcados por Pedro Raul na noite desta segunda-feira (5), na Vila Belmiro, o atacante do Goiás assumiu, de forma isolada, a artilharia da Série A do Campeonato Brasileiro, com 14 gols. É a primeira vez que o jogador esmeraldino, de 25 anos, lidera a lista de goleadores da atual edição do Brasileirão.

Pedro Raul chegou ao confronto diante do Santos com um gol a menos que o atacante argentino Germán Cano, do Fluminense, e com o mesmo número de gols de Bissoli, do Avaí.

Só que essa condição durou apenas até o segundo minuto de jogo, quando Pedro Raul aproveitou cruzamento de Dadá Belmonte para abrir o placar na Vila Belmiro e se igualar a Cano.

No 2º tempo, Pedro Raul mostrou toda sua técnica ao receber lançamento em profundidade, mais uma vez de Dadá Belmonte, para se desvencilhar do zagueiro Eduardo Bauermann e finalizar, por cobertura, e vencer o goleiro João Paulo.

O Goiás já fez quatro artilheiros da 1ª Divisão do Brasileiro. O primeiro foi Túlio Maravilha, em 1989. Depois dele, Dill dividiu a artilharia do Módulo Azul da Taça João Havelange com Romário. Três anos depois foi a vez de Dimba ser o primeiro artilheiro da era dos pontos corridos. O último goleador emplacado pelo Goiás foi Souza, no Brasileirão de 2006.

Relembre os 14 gols de Pedro Raul nessa Série A:

16/4 - Goiás 1 x 1 Palmeiras (Serrinha)

25/4 - Avaí 3 x 2 Goiás (Florianópolis)

6/6 - Botafogo 1 x 2 Goiás (Rio de Janeiro)

9/6 - Fortaleza 1 x 1 Goiás (Fortaleza)

12/6 - Goiás 1 x 1 Ceará (Serrinha)

26/6 - Goiás 1 x 0 Cuiabá (Serrinha)

9/7 - Goiás 2 x 1 Athletico-PR (Serrinha)

20/7 - Goiás 2 x 3 Fluminense (Serrinha)

23/7 - São Paulo 3 x 3 Goiás (São Paulo)

30/7 - Goiás 1 x 0 Coritiba (Serrinha)

20/8 - Atlético-MG 0 x 1 Goiás (Belo Horizonte)

5/9 - Santos 1 x 2 Goiás (Santos)

