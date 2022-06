O Goiás contou com noite iluminada do atacante Pedro Raul para vencer, de virada, o Botafogo, nesta segunda-feira (6), no encerramento da 9ª rodada da Série A. Víctor Cuesta abriu o placar para o time da casa no final do 1º tempo, mas na etapa final Pedro Raul marcou duas vezes para definir o resultado de 2 a 1 para o clube goiano, no Engenhão.

O resultado mantém o time goiano fora da zona de rebaixamento após a conclusão da 9ª rodada. O Goiás chega aos 12 pontos, na 12ª colocação, dois à frente do Juventude, que é o primeiro time dentro do Z4. O Botafogo é o 10º colocado, com a mesma pontuação da equipe esmeraldina.

A equipe goiana não teve boa atuação no 1º tempo e foi controlada pelo Botafogo, que desde o começo do jogo conseguiu dominar a posse de bola e criou mais lances perigosos para marcar no Engenhão.

O gol do time da casa foi anotado pelo meio mais eficiente que o clube carioca mostra neste início de Brasileirão: a bola parada. Dos 12 gols marcados pelo Botafogo, até aqui, oito foram por este momento do jogo. Contra o Goiás, Víctor Cuesta fez após cobrança de escanteio, aos 45 minutos da primeira etapa.

O Goiás melhorou após o retorno do intervalo e parte das alterações realizadas pelo técnico Jair Ventura fizeram a diferença no 2º tempo. Com direito a lei do ex dupla, Fellipe Bastos, ex-Botafogo, cruzou de trivela na direção de Pedro Raul, que marcou de cabeça. O atacante também já atuou no time carioca.

No sistema de jogo utilizado pelo técnico Jair Ventura, com três zagueiros e linha de cinco quando está na fase defensiva, o contra-ataque é a principal arma do Goiás. Em uma jogada de transição, Vinicius recebeu na ponta esquerda, disparou para o campo de ataque e cruzou na medida para o atacante Pedro Raul marcar novamente e confirmar a virada esmeraldina.

Foi a 10ª assistência do atacante Vinicius na temporada e o 11º gol de Pedro Raul no ano, agora ao lado de Nicolas como principal goleador do Goiás em 2022.

O próximo compromisso do Goiás será nesta quinta-feira (9), novamente como visitante. O time esmeraldino desafia o Fortaleza, na Arena Castelão, a partir das 20 horas, pela 10ª rodada do Brasileirão.

Para este duelo, o técnico Jair Ventura não contará com o meia Elvis e o volante Caio Vinícius, ambos receberam o terceiro cartão amarelo contra o Botafogo e vão cumprir suspensão automática. Os atacantes Matheuzinho, com um problema no joelho, Nicolas e Apodi, ambos com problemas musculares, são dúvidas para o confronto contra o Leão.

Leia também

+ Confira a tabela atualizada da classificação da Série A

+ Sérgio Rassi retira candidatura ao Conselho Deliberativo do Goiás

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 9ª rodada

Jogo: Botafogo 1x2 Goiás

Local: Engenhão (Rio de Janeiro/RJ)

Data: 6/6/2022

Horário: 20 horas

Árbitro: Paulo Henrique Schleich Vollkopf (MS).

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS).

VAR: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP).

BOTAFOGO: Gatito Fernández; Daniel Borges (Saravia), Kanu, Víctor Cuesta e Hugo; Luís Oyama, Tchê Tchê (Chay) e Lucas Fernandes (Patrick de Paula); Victor Sá, Erison e Vinicius Lopes (Diego Gonçalves). Técnico: Luís Castro.

GOIÁS: Tadeu; Sidimar, Reynaldo e Caetano; Maguinho, Matheus Sales, Caio Vinícius (Fellipe Bastos), Dadá Belmonte (Pedro Raul) e Elvis (Apodi/Pedro); Matheusinho (Vinicius) e Nicolas. Técnico: Jair Ventura.

Gols: Víctor Cuesta, aos 45 minutos do 1º tempo (Botafogo) e Pedro Raul, aos 28 e 38 minutos do 2º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Elvis, Caio Vinícius (Goiás), Víctor Cuesta e Lucas Fernandes (Botafogo)