Após marcar mais dois gols na Série A do Campeonato Brasileiro, desta vez na vitória sobre o Santos, por 2 a 1, o atacante Pedro Raul assumiu a artilharia da competição, com 14 gols, de forma isolada. O artilheiro esmeraldino enalteceu o trabalho realizado no clube pela comissão técnica e deu méritos aos companheiros do elenco.

"É fruto de muito trabalho, sempre procuro dar o máximo no dia a dia dos treinos para colher nos jogos. Estou em um momento muito feliz, mas tenho que agradecer o suporte dos meus companheiros", comentou Pedro Raul, em entrevista ao Sportv.

Pedro Raul acredita que é uma peça na engrenagem montada pelo técnico Jair Ventura e vê que seu principal mérito é estar sempre focado para não desperdiçar as chances que aparecem. "Temos uma proposta de jogo que sabemos nos defender quando precisa, mas que sabemos jogar quando precisamos. Eu procuro estar sempre atento ali quando a oportunidade surge", frisou. "Não é milgre. É uma proposta de jogo, tento estar focado para tentar fazer o gol quando tiver a chance", completou o artilheiro do Brasileirão.

Leia também:

+ Pedro Raul faz dois, assume artilharia, e Goiás vence o Santos na Vila Belmiro

+ Veja classificação do Brasileirão

Na Vila Belmiro, Pedro Raul marcou um gol de cabeça, mas o destaque fica para o segundo gol. O atacante recebeu a bola, girou sobre a marcação do zagueiro e finalizou, de cobertura, com o pé esquerdo. O próprio jogador disse que o gol está entre os mais bonitos da carreira. "Foi o gol mais bonito, com certeza. Não foi o mais bonito da minha carreira, foi o segundo, mas foi um belíssimo gol", disse.

Com os holofotes sobre seu futebol neste Brasileirão, Pedro Raul contou que preferiu seguir no Goiás para aproveitar ao máximo a boa fase, mas que ainda sonha em jogar na Europa. "Tive algumas oportunidades para sair para a Europa, mas meu momento aqui está muito bom. É o melhor momento da minha carreira e decidi ficar para, depois, no fim da temporada definir o que vai ser melhor", revelou Pedro Raul, ao Sportv.