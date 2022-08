Apesar de estar na disputa de seu primeiro Brasileirão pelo Goiás, o atacante Pedro Raul tem conseguido uma marca expressiva que o coloca bem próximo de ingressar na seleta lista dos maiores goleadores do clube esmeraldino na Série A.

Com 12 gols marcados, Pedro Raul está a apenas dois de se colocar no top 20 de artilheiros do Goiás na elite nacional (veja números no fim desta reportagem). O gol marcado sobre o Atlético-MG, na última rodada, fez com que ele se igualasse aos atacante Marco Antônio (12 gols em 50 jogos entre 1978 e 1982) e Grafite (12 gols em 20 jogos em 2003).

Para chegar ao top 20, o centroavante ainda precisará deixar para trás no ranking de artilheiros esmeraldinos nomes como Walter e Vítor e se quiser ficar isolado na 20ª colocação nesta lista tem de marcar três gols e ultrapassar jogadores como Luvanor, Lucinho e Leandro Lessa, que possuem 14 gols.

Se for considerado apenas o período dos pontos corridos, Pedro Raul tem chance de chegar ao top 10, mas isso precisa marcar quatro gols para igualar o atacante Felipe.

Caso o técnico Tite opte por convocar Pedro Raul no dia 9 de setembro para os amistosos contra Gana e Tunísia, últimos compromissos da seleção brasileira antes da Copa do Mundo do Catar, estará quebrando um jejum que já dura mais de três décadas. Na história, o Goiás cedeu apenas três jogadores para a seleção brasileira principal. Os últimos convocados foram o atacante Túlio Maravilha e o lateral esquerda Lira, chamado para jogos em 1991. Antes, o volante Uidemar abriu o caminho para a amarelinha na Serrinha.

Goleadores do Goiás no Brasileiro

Top 20 de jogadores que marcaram na 1ª Divisão nacional

1º Paulo Baier - 50 gols - (135 jogos)

2º Túlio Maravilha - 48 gols (89 jogos)

3º Araújo - 46 gols (160 jogos)

4º Alex Dias - 41 gols (119 jogos)

5º Lincoln - 39 gols (96 jogos)

6º Souza - 35 gols (63 jogos)

7º Dimba - 31 gols (41 jogos)

8º Dill - 30 gols (68 jogos)

9º Rafael Moura - 27 gols (79 jogos)

10º Iarley - 24 gols (65 jogos)

11º Erik - 22 gols (64 jogos)

12º Paghetti - 19 gols (65 jogos)

13º Romerito - 19 gols (103 jogos)

14º Pastoril - 18 gols (53 jogos)

15º Rodrigo Tabata - 18 gols (76 jogos)

16º Cacau - 18 gols (112 jogos)

17º Evair - 16 gols (37 jogos)

18º Felipe - 16 gols (47 jogos)

19º Welliton - 15 gols (41 jogos)

20º Leandro - 14 gols (41 jogos)