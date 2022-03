Esporte Pedro Raul faz dois, e Goiás abre vantagem sobre Iporá Atacante esmeraldino mostra oportunismo e Goiás consegue vitória, por 2 a 0, sobre o Iporá

O Goiás contou com o oportunismo do atacante Pedro Raul para vencer o Iporá, por 2 a 0, na tarde deste domingo (20), no Estádio Ferreirão, em Iporá, para abrir vantagem na disputa por uma vaga na decisão do Campeonato Goiano. Mesmo fora de casa, o time esmeraldino conseguiu fazer prevalecer a maior qualidade técnica para conquistar a vitória e obter a vantagem de pod...