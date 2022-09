O atacante Pedro Raul recebeu cartão amarelo por causa da comemoração do gol que marcou contra o RB Bragantino, neste domingo (18), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O gol de pênalti dele empatou a partida após o alviverde sair atrás no placar da partida da 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Pedro Raul estava pendurado e, com o cartão recebido, fica fora do próximo jogo do Goiás, contra o Botafogo, na Serrinha, quarta-feira (28).

O jogador se revoltou no gramado com o árbitro.

Na comemoração, Pedro Raul, que chegou a 15 gols no Brasileiro e divide a artilharia da competição com Cano (Fluminense), colocou as mãos atrás das orelhas e segurou a orelha direita.

O árbitro José Mendonça da Silva Júnior, do Paraná, deu o amarelo aos 10 minutos do segundo tempo, pouco após o gol de Pedro Raul.

Ainda no segundo tempo, o Goiás reclamou de pênalti por causa de toque na mão de Aderlan na área.

Ao fim da partida, Pedro Raul, que já tinha sido substituído, foi ao gramado reclamar com o árbitro e foi acalmado pelos colegas e pelo técnico Jair Ventura.

