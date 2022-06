Com o brilho da estrela de Pedro Raul, o Goiás derrotou o Cuiabá, por 1 a 0, na noite deste domingo (26) e deixou a zona do rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogo foi de equilíbrio na Serrinha e a boa visão de Diego e a eficiência de Pedro Raul foram as chaves para a importante vitória esmeraldina.

Com o resultado, o Goiás saiu do 17º para o 14º lugar, agora com 17 pontos conquistados após 14 rodadas. A situação do Cuiabá segue complicada, com 13 pontos na 18ª colocação na tabela de classificação.

Pedro Raul é vice-artilheiro do Brasileirão, com 7 gols marcados.

O técnico Jair Ventura optou por uma escalação mais ousada com dois jogadores mais ofensivos no meio-campo, com a entrada de Luan Dias na equipe para dividir a responsabilidade de criar jogadas com Élvis.

Apesar da tentativa, o time esmeraldino não conseguiu ser muito perigoso para Walter. A chance mais clara do Goiás no 1º tempo veio de um cabeceio de Diego, que pegou na defesa e quase foi parar no gol.

O Cuiabá, apesar de jogar fora de casa e ter o pior ataque da Série A, foi mais perigoso na primeira metade da partida. O Dourado chegou a acertar a trave de Tadeu duas vezes, uma com um chute de longa distância de Rafael Gava e outra vez em desvio de cabeça do zagueiro Yan Souto, que foi tentar tirar o perigo e quase marcou contra.

Para o 2º tempo, o técnico Jair Ventura optou por colocar em campo Dadá Belmonte na vaga de Luan Dias e também colocou Caio Vinícius na vaga de Matheus Sales, que estava pendurado em campo. As mexidas não melhoraram muito a equipe e o Goiás fazia uma partida monótona contra o Cuiabá. O empate era um resultado ruim para os dois times, que lutavam para sair da zona do rebaixamento.

Aos 29 minutos, o polivalente meia Diego quase abriu o placar na Serrinha. A bola sobrou para ele na entrada da área e o chute forte na finalização com o pé direito passou sobre o travessão. O mesmo Diego seria a chave para a vitória esmeraldina. Aos 34, o meia cruzou na medida para Pedro Raul, que bateu com estilo para espantar as vaias sobre ele e incendiar a Serrinha. Foi o sétimo gol de Pedro Raul na competição nacional.

Três minutos após abrir o placar, o Goiás viu o zagueiro Alan Empereur receber o segundo cartão amarelo e ser expulso de campo. O caminho para a vitória estava aberto e a equipe esmeraldina passou a administrar bem o resultado até o apito final de Rodolpho Toski Marques.

O Goiás só volta a campo no próximo domingo (3), às 18 horas, para enfrentar o América-MG na Arena Independência, em Belo Horizonte. Para esta partida, o técnico Jair Ventura poderá contar novamente com o lateral direito Maguinho, que cumpriu suspensão automática.

FICHA TÉCNICA

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Árbitro: Rodolpho Toski Marques (FIFA/PR)

Assistentes: Bruno Boschilia (FIFA/PR) e Ivan Carlos Bohn (PR)

Árbitro de Vídeo: Daiane Caroline Muniz dos Santos (FIFA/SP)

Gols: Pedro Raul aos 34’ do 2º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Reynaldo César, Matheus Sales, Yan Souto (Goiás); Alan Empereur, Jenison, João Lucas, Valdívia (Cuiabá)

Expulsão: Alan Empereur (Cuiabá)

Público: 7.360 pagantes/8.871 presentes

Renda: R$ 124.240,00

Goiás: Tadeu; Yan Souto, Reynaldo César e Caetano; Diego, Matheus Sales (Caio Vinícius), Luan Dias (Dadá Belmonte), Élvis (Danilo Barcelos) e Juan Pablo (Fellipe Bastos); Vinícius (Renato Júnior) e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura

Cuiabá: Walter; João Lucas, Alan Empereur, Marllon e Uendel; Camilo, Rafael Gava (Joaquim) e Kelvin Osorio (Rodriguinho); André Luís (Valdívia), Elton (Jenison) e Felipe Marques (Jonathan Cafú). Técnico: Bruno Lazaroni