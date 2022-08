O Goiás contou com a boa fase do artilheiro Pedro Raul para vencer o Atlético-MG no Mineirão, neste sábado (20). Principal artilheiro do clube esmeraldino no ano, o camisa 11 fez o único gol do triunfo, de 1 a 0, do alviverde. Esse foi o 19º tento do jogador na temporada, o 12º no Brasileirão, que teve sua 23ª rodada aberta com o duelo em BH.

Com o resultado, o Goiás vai aos 29 pontos, volta a vencer como visitante depois de seis partidas no Brasileirão e assume a 11ª colocação dentro da faixa que garante vaga à Copa Sul-Americana. O Atlético-MG é o 7º com 35 pontos.

O Goiás terá a semana livre após a vitória sobre o Atlético-MG e volta a campo no próximo sábado (27). O time esmeraldino faz o último dos seis clássicos do ano contra o Atlético-GO. A partida será disputada na Serrinha, a partir das 16h30, na abertura da 24ª rodada da Série A.

Leia também

Ataque x contra-ataque

A primeira etapa no Mineirão foi quase inteira do Atlético-MG buscando o ataque e o Goiás tentando sair em contra-ataque. A equipe da casa teve mais posse de bola, finalizou mais vezes, mas apenas duas ocasiões de perigo de gol.

A primeira surgiu com Nacho Fernández, que aos 26 minutos, finalizou de primeira após cruzamento e forçou defesa do goleiro Tadeu.

Aos 35 minutos, Keno fez linda jogada pelo lado esquerdo do ataque, avançou, cortou para a direita e bateu da entrada da área. A bola tirou tinta da trave esquerda do Goiás.

No primeiro tempo, o Goiás finalizou apenas uma vez e para fora. O time goiano teve dificuldades de conseguir sair em transição, também por causa da boa recomposição defensiva do Atlético-MG.

Queda de ritmo

Na reta final do primeiro tempo, o Atlético-MG teve queda no ritmo ofensivo e o jogo ficou mais morno nos minutos finais. O Goiás chegou a ter um pouco de posse de bola, mas esbarrou na falta de criatividade para furar a marcação do Galo a partir do meio-campo.

Dupla entrosada

O Goiás voltou ligado no retorno do intervalo e não demorou muito para abrir o placar no Mineirão. Logo aos 5 minutos, o lateral direito Mariano errou no campo de defesa, Vinícius ganhou a disputa de bola, avançou e tocou para o atacante Pedro Raul. O camisa 11, praticamente livre e sem goleiro, finalizou com a perna direita e abriu o placar.

Esse foi o 19º gol de Pedro Raul na temporada, o 12º apenas no Brasileirão. O camisa 11 do time esmeraldino está um atrás de Germán Cano, do Fluminense, que lidera a artilharia da Série A. O passe de Vinícius foi a 12ª assistência do jogador em 2022, ele lidera a estatística pelo clube goiano.

Mudanças táticas

Após o gol, o técnico Cuca promoveu mudanças no Atlético-MG na tentativa de alargar o campo com dois pontas - Pedrinho e Ademir. A reação de Jair Ventura foi de alterar o sistema defensivo do Goiás para três zagueiros, deixando o time goiano com uma linha de cinco defensores.

As alterações forçaram o time mineiro a tentar chutes de fora da área, mas o clube priorizou ações ofensivas por meio de cruzamentos, quase sempre anuladas pela defesa esmeraldina.

Um cruzamento que não foi evitado ocorreu aos 37 minutos. Zaracho, por trás da defesa do Goiás, ficou livre na pequena área e chutou para fora.

Outra grande chance foi aos 40 minutos. Depois de cruzamento de Guilherme Arana, o atacante Alan Kardec se antecipou à defesa esmeraldina e finalizou no travessão do goleiro Tadeu.

A pressão do Atlético-MG seguiu até os acréscimos, mas nenhuma tentativa que superou o goleiro esmeraldino: vitória do Goiás em BH.

Tabus quebrados

A vitória do Goiás contra o Atlético-MG encerrou com dois tabus da equipe esmeraldina diante do time mineiro. Foi a primeira vez que o clube goiano bateu o Galo como visitante desde 2014 e o primeiro triunfo no Mineirão, em jogos com o alvinegro como adversário, desde 2009.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 23ª rodada

Jogo: Atlético-MG 0x1 Goiás

Local: Mineirão (Belo Horizonte/MG)

Data: 20/8/2021

Horário: 16h30



Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo/SP

Assistentes: Marcelo Carvalho Van Gasse (FIFA/SP) e Alex Ang Ribeiro/SP

VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA/SP)

ATLÉTICO-MG: Everson; Mariano (Pedrinho), Nathan Silva, Junior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Zaracho e Nacho (Ademir); Pavón (Alan Kardec), Hulk (Eduardo Sasha) e Keno (Rubens). Técnico: Cuca.

GOIÁS: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo (Danilo Cardoso) e Hugo (Caio Vinícius); Auremir, Matheus Sales (Lucas Halter), Diego (Apodi) e Dadá Belmonte; Vinícius e Pedro Raul (Nicolas). Técnico: Jair Ventura.

Gol: Pedro Raul, aos 6 minutos do 2º tempo (Goiás)

Público: 31.650

Renda: R$ 989.515,65