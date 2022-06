Com sete desfalques, o Goiás foi valente e arrancou empate do Fortaleza no fim do duelo que encerrou a 10ª rodada da Série A, na noite de quinta-feira (9). A equipe esmeraldina perdia na Arena Castelão, até os 40 minutos do 2º tempo, quando Pedro Raul marcou um belo gol para sacramentar a igualdade por 1 a 1 - os mandantes marcaram com o experiente Yago Pikachu, no começo do 1º tempo.

Apesar do empate, no equilibrado Campeonato Brasileiro, o time goiano perdeu a chance de encostar na faixa de classificação à Libertadores e terminou a 10ª rodada a 2 pontos da zona de rebaixamento.

No Castelão, o Verdão empata com o Fortaleza em 1 a 1, com gol de Pedro Raul.



A próxima partida será nesta domingo (12), contra o Ceará, em casa.



Se tivesse vencido, chegaria aos 15 pontos até poderia entrar no G6. Como empatou, perdeu uma posição e fica 2 pontos à frente do Cuiabá, que abre a zona de descenso.

Time que menos fica com a bola no Brasileirão, com média de 38,3%, segundo o Sofascore, o Goiás sofreu justamente quando não teve o domínio da bola na Arena Castelão.

Nos primeiros 20 minutos de jogo, o Leão dominou as ações da partida e impediu demonstração de agressividade do Goiás. Os donos da casa chegaram a ter 74% de posse aos 14 minutos e o resultado foi de uma sequência de chutes - foram cinco nos primeiros 20 minutos. Um deles foi na direção do gol e entrou, após chute de Yago Pikachu.

Na etapa final o volume ofensivo da equipe goiana melhorou, mas o time apresentou dificuldades para acertar o alvo. Foram dois chutes a gol na partida, um deles foi o suficiente para entrar após finalização do atacante Pedro Raul depois de cruzamento lateral. Esse foi o 5º gol do atacante na Série A e o 12º na temporada, ele lidera a artilheira esmeraldina nas duas frentes.

O resultado na Arena Castelão também fez com que o Goiás conquistasse o objetivo de voltar para Goiânia na meta de pontuar nos pontos que a equipe disputou na sequência de partidas como visitante, nos dois últimos compromissos no Brasileirão.

A equipe goiana retorna com a vitória, de virada, diante do Botafogo e o empate com o Fortaleza no encerramento da 10ª rodada do Brasileirão. Antes, já havia jogado como visitante, mas pela Copa do Brasil, quando venceu o RB Bragantino por 1 a 0 no tempo regulamentar (9 a 8 nos pênaltis) e avançou às oitavas de final. O time esmeraldino vai encarar o rival Atlético-GO, em clássico inédito no torneio nacional.

Contra o Fortaleza, o Goiás entrou em campo com sete desfalques, dois deles retornam na sequência da Série A: o meia Elvis e o volante Caio Vinicius, que cumpriram suspensão contra o Fortaleza. O polivalente Apodi, o atacante Nicolas e o zagueiro Sidimar são dúvidas após dores musculares.

Matheusinho (meia) está fora do restante da temporada, com lesão no ligamento cruzado do joelho direito e Diego está em transição.

O próximo compromisso do Goiás será novamente contra uma equipe cearense. No domingo (12), na Serrinha, o time esmeraldino encara o Ceará, a partir das 16 horas, pela 11ª rodada. Será o primeiro jogo do Vozão sem o técnico Dorival Júnior, que acertou com o Flamengo após a demissão do português Paulo Sousa.

Quem também fica fora do confronto contra o Ceará, pelo lado do Goiás, será o atacante Dadá Belmonte, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fortaleza. O volante Fellipe Bastos encarou o Leão, mas deixou o gramado com cansaço muscular e preocupa.

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro - Série A - 10ª rodada

Jogo: Fortaleza 1x1 Goiás

Local: Arena Castelão (Fortaleza/CE)

Data: 9/6/2022

Horário: 20 horas

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo/RJ (FIFA)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Corrêa/RJ (FIFA) e Luanderson dos Santos/BA

VAR: Pablo Ramon Pinheiro/RN

FORTALEZA: Marcelo Boeck; Landazuri, Benevenuto (Titi) e Ceballos; Yago Pikachu, Felipe (Zé Welison), Hércules, Lucas Lima (Matheus Jussa) e Lucas Crispim; Moisés (Igor Torres) e Silvio Romero (Robson). Técnico: Juan Vojvoda.

GOIÁS: Tadeu; Sidnei (Danilo Barcelos), Reynaldo e Caetano; Maguinho, Auremir (Pedro), Fellipe Bastos (Luan Dias), Matheus Sales e Dadá Belmonte (Renato Júnior); Vinícius e Pedro Raul. Técnico: Jair Ventura.

Gols: Yago Pikachu, aos 13 minutos do 1º tempo (Fortaleza) e Pedro Raul, aos 40 minutos do 2º tempo (Goiás)

Cartões amarelos: Dadá Belmonte, Matheus Sales (Goiás) e Hércules (Fortaleza)

Público total: 30.017

Renda bruta: R$ 230.869,00