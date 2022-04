Esporte Pelé é internado em hospital de São Paulo para realizar exames mensais O Rei do Futebol não está na UTI e se encontra em um quarto nas instalações do hospital

Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einsten, em São Paulo, para realizar uma bateria de exames mensais. O Rei do Futebol não está na UTI e se encontra em um quarto nas instalações do hospital. Em contato com a reportagem, o estafe de Pelé afirmou que os exames são apenas um check-up mensal e que não há qualquer preocupação com o ex-jogador. Um boletim médico...