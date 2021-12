Esporte Pelé diz que faz última sessão de quimioterapia do ano Rei do Futebol comemora evolução na luta contra um câncer no cólon e espera receber alta para passar as festas de Natal e Reveillón em casa

Em postagem em sua conta no Instagram nesta quinta-feira (9), Pelé disse passar pela sua última sessão de quimioterapia de 2021 e brincou estar em preparação para as festas de Natal e Réveillon.“Amigos, desde o dia 30 de setembro, quando eu saí do hospital, vocês sabem que eu tenho feito pequenas sessões de quimioterapia como parte do meu tratamento. Hoje eu estou n...