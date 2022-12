Pelé, que morreu aos 82 anos nesta quinta-feira (29), possui história ligada ao futebol goiano. Em sete oportunidades, o Rei do Futebol jogou em estádios goianos. Foram seis partidas no antigo estádio Olímpico e um jogo no Serra Dourada. Por aqui, o ex-jogador marcou três gols.

Seis das sete aparições de Pelé, em Goiânia para a disputa de jogos, foram em amistosos. Apenas um duelo foi válido pelo Brasileirão. As partidas ocorreram entre os anos de 1960 e 1983. Foram seis partidas pelo Santos e uma pela seleção brasileira.

Leia também

+ Rei do Futebol, Pelé morre aos 82 anos

A primeira vez que Pelé jogou em Goiânia foi no dia 15 de novembro de 1960. O Santos goleou o Goiânia por 6 a 1, no Olímpico, sem gol do Rei. A primeira vez que ele balançou as redes do antigo Olímpico foi em 1968, no dia 19 de março, no empate por 3 a 3 com o Goiás.

O único jogo válido por uma competição oficial com Pelé em campo ocorreu no dia 17 de outubro de 1973. A partida com o Goiás terminou empatada por 0 a 0.

A última vez que Pelé jogou em Goiânia foi no dia 21 de julho de 1983. Com a camisa da seleção brasileira, em amistoso contra um combinado formado por jogadores da região sul do País, o Rei do Futebol marcou o gol de honra na derrota de 2 a 1. Esse foi o único jogo do ex-jogador no Serra Dourada e o gol marcado foi o último dele com a camisa da seleção brasileira.

O retrospecto de Pelé em Goiânia é de três vitórias, dois empates e duas derrotas. Confira abaixo a lista de jogos do Rei do Futebol em solo goiano:

15/11/1960

Amistoso - Goiânia 1x6 Santos - Olímpico

19/3/1968

Amistoso - Goiás 3x3 Santos - Olímpico (Pelé marcou 1 gol)

22/7/1970

Amistoso - Goiás 1x3 Santos - Olímpico (Pelé marcou 1 gol)

4/7/1973

Amistoso - Goiás 2x1 Santos - Olímpico

17/10/1973

Campeonato Brasileiro - Goiás 0x0 Santos - Olímpico

22/2/1974

Amistoso - Vila Nova 1x2 Santos - Olímpico

21/7/1983

Amistoso - Seleção do Sul 2x1 Seleção do Sudeste (Brasil) - Serra Dourada (Pelé marcou 1 gol)