Pelé recebe alta após duas semanas internado para tratamento

Pelé, 81 anos, recebeu alta nesta quinta-feira (23) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele estava internado há cerca de duas semanas, desde o último dia 7. O boletim médico, divulgado pelo hospital nesta tarde, diz que o Rei do Futebol encontra-se estável e seguirá o tratamento do tumor de cólon, identificado em setembro deste ano. ...