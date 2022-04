Esporte Pelé recebe alta após internação em São Paulo Rei do futebol tinha sido hospitalizado na terça-feira (19) para realizar uma bateria de exames mensais

Após dois dias internado em São Paulo, Pelé recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein na tarde desta quinta-feira (21). O rei do futebol tinha sido hospitalizado na terça-feira (19) para realizar uma bateria de exames mensais. Ele não precisou de atendimento na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e permaneceu em um quarto nas instalações do hospital. De aco...